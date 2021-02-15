Обыски на IT-компаниях с изъятием серверов останутся в прошлом: Федоров о проекте "Дия Сити"

В новом законодательстве вместо изъятия серверов предполагается копирование документов, чтобы не останавливать работу IT-предприятий.

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью Фокусу о том, что собой являет проект "Дія City", который разработало и внедряет его ведомство.

По словам министра, указанное правовое нововведение позволит создать в Украине "лучшие условия в мире для IТ- и креативных индустрий". В частности, в перечисленных Федоровым планах, либерализовать в Украине трудовые отношения для айтишников и сделать так, "чтобы их представители имели возможность платить здесь минимум налогов".

Также чиновник назвал задачами функционирования "Дія City" установление равных прав "и у аутсорсинговых компаний, и у продуктовых", а также исключение из из этого бизнеса "жесткого регулятора", а также влияния правоохранительных органов, которые больше "не смогут закошмарить IТ-бизнес".

Так, в отношении защиты участников "Дія City" и их налого­обложения, глава Минцифры сообщил следующее: "Для обыска IТ-компаний и изъятия серверов нужна будет санкция прокурора области или выше. Это не позволит кошмарить IТ-компанию с помощью прокуроров райцентров".

При этом, с введением нового законодательства, "вместо изъятия серверов предполагается копирование документов, чтобы это не влияло на работу компании и не привело к ее остановке".

"Что касается Налогового кодекса, то для компаний-резидентов "Дія City" мы оставляем налог 5% плюс 1,5% военного сбора, а налог на прибыль заменяем налогом на выведенный капитал в размере 9%", – рассказал собеседник Фокуса.

Глава ведомства пояснил, чьи коррективы принимает во внимание его министерство: "В последней версии законопроект (№4303) максимально учел конструктивные правки индустрии и экспертов, перечень полномочий Минцифры будет значительно сужен. Часть из них передадим другим госструктурам, часть вообще отменим".

Отвечая на вопрос о том, по каким критериям компании будут приниматься в "Дія City", Федоров подчеркнул, что "в законопроекте прописаны все критерии". Министр уточнил: "Основные критерии – это украинское резидентство (позже можно будет добавить международное) и средняя зарплата 1400 евро".

Напомним, в этом же интервью Михаил Федоров рассказал, как в Украине будет проходить первое электронное голосование, которое запланировано уже на выборах президента в 2024 году.