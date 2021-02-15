Выборы 2024: глава Минцифры рассказал о трудностях с внедрением онлайн-голосования

Главный вызов и основная проблема министерства – как защитить систему от кибератак.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в интервью Фокусу, как в стране будет проходить первое электронное голосование, которое запланировано на выборах президента в 2024 году. Внедрение этой системы Федоров назвал "большой целью" своего ведомства.

"В мире все больше организовываются профильные мероприятия, где обсуждают эту тему и пути внедрения такого голосования. Я точно уверен, что пройдет 5, 30, 50 лет, и мир будет голосовать онлайн", – рассказал министр.

По его словам, для успешного внедрения в Украине, необходимо, чтобы"люди были готовы доверять государству". А для этого понадобится, чтобы изменилась их "культура", а также "понимание ценности и роли технологий". Федоров уточнил: "У нас план такой: ставим большую цель – и она сразу же определяет, с какой скоростью мы к ней движемся".

"Если нужно в 2024 году провести онлайн-выборы, нам необходимо все услуги перевести в онлайн, чтобы люди разбирались, как их получать, чтобы вся страна покрывалась интернетом, чтобы мы обеспечили кибербезопасность", – рассказал глава Минцифры.

Федоров подчеркнул, что больше всего внимания уделить необходимо уделить последнему пункту – кибербезопасности. При этом, пока что еще не идет речи о внесении в Раду законопроекта о возможности онлайн-голосования – он еще не написан.

"Когда приложением "Дія" будут пользоваться 20 млн граждан, мы начнем разработку законопроекта", – уточнил министр цифровой трансформации. В настоящее время, согласно его данным, в стране приложением пользуется лишь четверть из необходимого числа, – порядка 5-ти миллионов человек.

Кроме того, в своем интервью Федоров рассказал, почему Украина на данный момент не готова к появлению собственных социальных сетей.