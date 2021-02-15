Вибори 2024: голова Мінцифри розповів про труднощі з впровадженням онлайн-голосування

Головний виклик і основна проблема міністерства — як захистити систему від кібератак.

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв'ю Фокусу, як у країні буде проходити перше електронне голосування, яке заплановано на виборах президента у 2024 році. Впровадження цієї системи Федоров назвав "великою метою" свого відомства.

"У світі все більше організовуються профільні заходи, де обговорюють цю тему і шляхи впровадження такого голосування. Я точно впевнений, що пройде 5, 30, 50 років, і світ буде голосувати онлайн", — розповів міністр.

За його словами, для успішного впровадження в Україні необхідно, щоб "люди були готові довіряти державі". А для цього знадобиться, щоб змінилася їхня "культура", а також "розуміння цінності і ролі технологій". Федоров уточнив: "У нас план такий: ставимо велику мету — і вона відразу ж визначає, з якою швидкістю ми до неї рухаємося".

"Якщо потрібно у 2024 році провести онлайн-вибори, нам необхідно всі послуги перевести в онлайн, щоб люди розбиралися, як їх отримувати, щоб вся країна покривалася інтернетом, щоб ми забезпечили кібербезпеку", — розповів голова Мінцифри.

Федоров підкреслив, що найбільше уваги необхідно приділити останнього пункту — кібербезпеці. При цьому поки що ще не йдеться про внесення в Раду законопроекту про можливості онлайн-голосування — він ще не написаний.

"Коли додатком "Дія" будуть користуватися 20 млн громадян, ми почнемо розробку законопроекту", — уточнив міністр цифрової трансформації. Наразі, згідно з його даними, у країні додатком користується лише чверть з необхідного числа, — близько 5-ти мільйонів чоловік.

Крім того, у своєму інтерв'ю Федоров розповів, чому Україна наразі не готова до появи власних соціальних мереж.