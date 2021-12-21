Дія.City запрацює у 2022 році: Михайло Федоров прогнозує зростання IT-сектору на 50%

Чиновник пообіцяв найкращу правову та податкову систему для IT-компаній, високі доходи та низькі податки.

Згідно з повідомленням Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, правовий режим Дія.City запрацює на початку 2022 року. Про це він написав у своєму telegram-каналі.

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Чиновник зазначив у своєму пості, що Дія.City дасть можливість технологічним компаніям платити податки за зниженою ставкою — вони будуть у 5 разів менші від тієї ставки, за якою айтішники платять зараз. Федоров сподівається, що цей фактор зробить Україну "конкурентною юрисдикцією для всього світу". Також він наголосив, що новий продукт може зацікавити венчурні фонди та простимулює приплив іноземних інвестицій.

"Про бажання стати резидентами вже заявили Glovo та Lyft", — зазначив міністр.

[ + – ] Пост Михайла Федорова про Дія Сіті

"Прогнозуємо, що темпи зростання IT-сектору можуть подвоїтися до 40-50% на рік. Доходи сфери мають потенціал збільшитися з $6 млрд до $16,5-17 млрд. Частка IT у структурі ВВП країни може збільшитися з 4% до 10% "Це буде формувати фундамент для більш швидкого переходу до інноваційної, цифрової економіки. Кількість робочих місць може збільшитися до 450 тисяч вже до 2025 року", — перерахував Федоров плюси нового правового режиму для IT-фахівців.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила закон про "Дія.City". ІТ-фахівцям обіцяють спрощену систему оподаткування та пільги для залучення інвесторів.