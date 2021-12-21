В Одессе представили первое аэротакси украинского производства (фото)

Самолет предназначен для перевозки пассажиров, экскурсионных и коммерческих полетов. Предполагается, что в следующем году полеты будут осуществляться из Киева в Одессу, Львов, Харьков и Днепр.

Сегодня, 21 декабря, на Одесском авиационном заводе представили новый самолет V-24-I производства украинской компании "Softex Invest", который будет использоваться в качестве воздушного такси, сообщает Одесская ОГА.

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Этот легкий самолет предназначен для перевозки пассажиров, экскурсионных и коммерческих полетов. V-24-I может развить скорость до 300 км/ч и пролететь 1 500 километров. Он оснащен двумя двигателями, вмещает четырех человек и до 200 кг багажа.

Презентация авиановинки и первая демонстрация полетов состоялась в Одессе. Но с весны 2022 года, предположительно, такие самолеты будут осуществлять полеты из Киева в Одессу, Львов, Харьков и Днепр.

[ + – ] Новый самолет украинского производства

V-24-I был разработан компанией Softex-Invest, которая находится в Броварах. Строительство одного такого самолета стоит около 400 тысяч долларов. Перелет на нем в обоих направлениях обойдется в около 500 долларов с пассажира.

Компания Softex Invest является разработчиком и производителем легких самолетов: двухместных VP-12, четырехместных V-24, а также двухместных и пятиместных вертолетов W-2 и V-52, изготовленных с использованием композитных материалов и современного радиоэлектронного оборудования. Полный инженерно-технологический цикл проектирования и производства сосредоточен в Украине.

[ + – ] самолет V-24-I [ + – ] самолет V-24-I [ + – ] самолет V-24-I

Ранее Фокус сообщал, что украинская авиакомпания Ukrainian National Airlines, которую планируют создать по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, получит украинские самолеты. В течение трех лет концерн "Укроборонпром" должен поставить создающейся авиакомпании компании пять лайнеров Ан-158.