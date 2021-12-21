В Одесі представили перше аеротаксі українського виробництва (фото)

Літак призначений для перевезення пасажирів, екскурсійних і комерційних польотів. Передбачається, що наступного року польоти здійснюватимуться з Києва до Одеси, Львова, Харкова та Дніпра.

Сьогодні, 21 грудня, на Одеському авіаційному заводі представили новий літак V-24-I виробництва української компанії Softex Invest, який використовуватиметься як повітряне таксі, повідомляє Одеська ОДА.

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Цей легкий літак призначений для перевезення пасажирів, екскурсійних і комерційних польотів. V-24-I може розвинути швидкість до 300 км/год і пролетіти 1500 кілометрів. Він оснащений двома двигунами, вміщує чотирьох осіб і до 200 кг багажу.

Презентація авіановинки та перша демонстрація польотів відбулася в Одесі. А з весни 2022 року, ймовірно, такі літаки здійснюватимуть польоти з Києва до Одеси, Львова, Харкова та Дніпра.

[ + – ] Новий літак українського виробництва

V-24-I був розроблений компанією Softex-Invest, що розташована в Броварах. Будівництво одного такого літака коштує близько 400 тисяч доларів. Переліт на ньому в обох напрямках коштуватиме близько 500 доларів із пасажира.

Компанія Softex Invest є розробником і виробником легких літаків: двомісних VP-12, чотиримісних V-24, а також двомісних і п'ятимісних вертольотів W-2 та V-52, виготовлених із використанням композитних матеріалів і сучасного радіоелектронного обладнання. Повний інженерно-технологічний цикл проєктування та виробництва зосереджено в Україні.

[ + – ] літак V-24-I [ + – ] літак V-24-I [ + – ] літак V-24-I

Раніше Фокус повідомляв, що українська авіакомпанія Ukrainian National Airlines, яку планують створити з ініціативи президента Володимира Зеленського, отримає українські літаки. Протягом трьох років концерн "Укроборонпром" повинен поставити авіакомпанії компанії, що створюється, п'ять лайнерів Ан-158.