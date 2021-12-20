Новий лайнер Ан-158 для авіакомпанії Зеленського: що відомо про літак (фото)

"Антонову" потрібно замінити всі деталі для комплектування російського виробництва та налагодити техобслуговування, інакше кошти платників податків будуть витрачені даремно.

Українська авіакомпанія Ukrainian National Airlines, яку планують створити з ініціативи президента Володимира Зеленського, отримає українські літаки. Протягом трьох років концерн "Укроборонпром" повинен поставити авіакомпанії компанії, що створюється, п'ять лайнерів Ан-158. Про це повідомляє avianews.com.

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Новий салон Ан-148

Літак Ан-158 — це якась подовжена версія реактивного Ан-148: у фюзеляжі Ан-148 з'явилися дві додаткові секції, що зробило його на 1,7 м довшим.

[ + – ] Фото: брошури "Антонова" | Новий лайнер одержав додаткові секції.

За рахунок такого інженерного рішення у літаку з'явилися додаткові три ряди крісел, а місткість збільшилася до 99 пасажирів. Раніше на борту лайнера містилося 85 людей.

Разом з тим, щоб розширити салон Ан-158, знадобиться ще прибрати одну з двох вбиралень і зробити такий крок між рядами, як у лоукостерів (30 дюймів). Але за наявності бізнес-класу кількість місць скоротиться до 89.

Коли розробили Ан-158?

Ан-158 збирали у Києві, на відміну від Ан-148, який виготовляли на київському та воронезькому заводах.

Перший льотний зразок представили у 2010 році.

Надалі завод "Антонов" випустив шість серійних Ан-158 на замовлення клієнтів із РФ, у період 2013-2015 рр. лайнери відправили на Кубу для державіакомпанії Cubana de Aviacion.

Після цього замовлення Ан-158 не випускалися.

[ + – ] Ан-158 кубинського авіаперевізника Cubana. Фото: avianews.com

Салон Ан-158 гранично простий: два крісла з лівого борту, три – з правого, зверху – полиці для ручної поклажі.

За рівнем комфорту салон лайнера близький до Boeing 737 та Airbus A320, у яких по шість крісел стоять у ряд.

[ + – ] Фото: брошура "Антонова" | Салон Ан-158.

Ан-158 може вмістити на борту дисплеї інформаційної системи, кухні та дві вбиральні. Є можливість кастомного компонування.

[ + – ] Фото: avianews.com | Кабіна пілота Ан-158.

За інформацією представників "Антонова", дальність Ан-158 — 2,5 тис. км, що дозволяє прилетіти до будь-якої країни ЄС, крім Іспанії та Португалії.

Якщо встановити 86 крісел, дальність польоту збільшиться до 3100 км.

[ + – ] Фото: avianews.com | Антонов в ангарі заводу-виробника

Подальші перспективи

Головне питання в тому, чи доцільний випуск цих лайнерів. Виробництво пасажирських літаків в Україні з 2015 року поставлене на паузу. До того ж, якщо взяти, наприклад, кубинські Ан-158, вони не літають через відсутність технічного обслуговування та постачання запчастин через російсько-український конфлікт.

Представники авіаперевізників скаржаться на проблеми із запчастинами, підготовку пілотів та відсутність серійності. "Антонову" знадобиться замінити всі запчастини російського виробництва іншими деталями для комплектуювання та налагодити техобслуговування. Без цього існує ризик, що лайнери для нової національної авіакомпанії повторять долю кубинських Ан-158 — і кошти платників податків витрачаються даремно.

Раніше Фокус повідомляв, що президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч із президентами Франції та канцлером Німеччини на літаку, який надало Міноборони України. Указом Зеленського літак "Ан-148-100В" був переданий Міністерству оборони.