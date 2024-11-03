"Рейс в нікуди": лайнер з пасажирами 9 годин перетинав Атлантику, але так і не долетів

Рейс з Лондона до Сан-Хосе відстав від графіка на 30 хвилин й приблизно через п'ять годин польоту здійснив різкий розворот над Атлантичним океаном.

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Літак авіакомпанії British Airways, перетинаючи Атлантику, вимушено повернувся в аеропорту вильоту через технічну проблему. Пасажирський Boeing 777, який може перевозити понад 300 осіб, прямував з Лондона до Сан-Хосе в Коста-Риці, але так і не завершив рейс, пише Business Insider.

За даними Flightradar24, рейс відстав від графіка на 30 хвилин й приблизно через п'ять годин польоту здійснив різкий розворот над Атлантичним океаном, щоб повернутися до Європи. Лайнер був у повітрі дев’ять годин, подолавши 8740 км.

Один незадоволений пасажир поділився своїм досвідом у соціальних мережах.

"Пролетіли півдороги до Коста-Ріки. BritishAirways вирішила розвернути нас. На зворотному шляху до Лондона ніхто й слова не сказав про компенсацію або інший рейс, на який можна сісти після приземлення. Лайно! Настрій людей на борту був дуже поганим", — написав він.

Рейс здійснив різкий розворот над Атлантичним океаном Фото: British Airways

Згодом British Airways відреагувала на інцидент.

"Ми перепрошуємо за затримку й вимушені зміни в планах наших клієнтів. У літаку виявили незначну технічну проблему. Ми піклувалися про наших клієнтів під час затримки й докладали всіх зусиль, аби доставити їх у місце призначення якомога швидше", — заявили представники авіакомпанії у коментарі для видання.

До речі, це уже не перший випадок за останні місяці, коли пасажирів авіакомпанії British Airways відправляли у "рейс в нікуди". Цьогоріч у червні літак Boeing 787, який прямував до Ньюфаундленду в Канаді, також розвернувся через технічну несправність.

При виявленні технічної несправності літаки British Airways повертаються саме у Велику Британію, а не продовжують свій шлях до місця призначення, бо це "простіше та економічно вигідніше".

Як повідомляє Flightradar24, літак Boeing 777, якому довелось розвертатися, знову піднявся у повітря наступного дня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка, яка забула свій телефон біля виходу на посадку в аеропорту, благала бортпровідників розвернути літак, щоб забрати пристрій. Почувши відмову, вона влаштувала грандіозний скандал й почала сперечатися з членами екіпажу.

Крім того, майже 200 осіб на борту Boeing 737 довелось евакуювати в італійському аеропорту Бріндізі після того, як члени екіпажу помітили полум'я, що виривалося з двигуна.