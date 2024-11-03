"Рейс в никуда": лайнер с пассажирами 9 часов пересекал Атлантику, но так и не долетел

Рейс из Лондона в Сан-Хосе отстал от графика на 30 минут и примерно через пять часов полета совершил резкий разворот над Атлантическим океаном.

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Самолет авиакомпании British Airways, пересекая Атлантику, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за технической проблемы. Пассажирский Boeing 777, который может перевозить более 300 человек, направлялся из Лондона в Сан-Хосе в Коста-Рике, но так и не завершил рейс, пишет Business Insider.

По данным Flightradar24, рейс отстал от графика на 30 минут и примерно через пять часов полета совершил резкий разворот над Атлантическим океаном, чтобы вернуться в Европу. Лайнер был в воздухе девять часов, преодолев 8740 км.

Один недовольный пассажир поделился своим опытом в социальных сетях.

"Пролетели полпути до Коста-Рики. BritishAirways решила развернуть нас. На обратном пути в Лондон никто и слова не сказал о компенсации или другом рейсе, на который можно сесть после приземления. Дерьмо! Настроение людей на борту было очень плохим", — написал он.

Рейс совершил резкий разворот над Атлантическим океаном Фото: British Airways

Позже British Airways отреагировала на инцидент.

"Мы приносим извинения за задержку и вынужденные изменения в планах наших клиентов. В самолете обнаружили незначительную техническую проблему. Мы заботились о наших клиентах во время задержки и прилагали все усилия, чтобы доставить их в место назначения как можно скорее", — заявили представители авиакомпании в комментарии для издания.

Кстати, это уже не первый случай за последние месяцы, когда пассажиров авиакомпании British Airways отправляли в "рейс в никуда". В этом году в июне самолет Boeing 787, который направлялся в Ньюфаундленд в Канаде, также развернулся из-за технической неисправности.

При обнаружении технической неисправности самолеты British Airways возвращаются именно в Великобританию, а не продолжают свой путь к месту назначения, потому что это "проще и экономически выгоднее".

Как сообщает Flightradar24, самолет Boeing 777, которому пришлось развернуться, снова поднялся в воздух на следующий день.

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина, которая забыла свой телефон у выхода на посадку в аэропорту, умоляла бортпроводников развернуть самолет, чтобы забрать устройство. Услышав отказ, она устроила грандиозный скандал и начала спорить с членами экипажа.

Кроме того, почти 200 человек на борту Boeing 737 пришлось эвакуировать в итальянском аэропорту Бриндизи после того, как члены экипажа заметили пламя, которое вырывалось из двигателя.