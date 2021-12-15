Зеленський прилетів на зустріч з Макроном та Шольцем на літаку, який передало Міноборони

У квітні повітряне судно "Ан-148-100В" указом президента перейшло до сфери управління Міністерства оборони України. Під час останньої пресконференції Зеленський заявляв, що його літак несправний.

Президент України Володимир Зеленський прилетів на саміт Східного партнерства, у межах якого він зустрівся зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем, на літаку "Антонов-148-100В" ("Ан-148-100В"), який український лідер раніше передав до Міністерства оборони України. Фото на тлі цього транспортного засобу в Брюсселі з'явилося на сайті глави держави в середу, 15 грудня.

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Так, 9 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким передав літак "Ан-148-100В" із заводським номером 01-09 та гелікоптер у сферу управління Міністерства оборони України. Цей документ був опублікований на сайті глави держави та набув чинності з моменту його оприлюднення.

[ + – ] Указ Зеленського про передачу літака "Ан-148-100В" Міноборони

Проте 15 грудня — через вісім місяців після передачі літака Ан-148-100В Міноборони — Зеленський прилетів на ньому в іншу країну.

[ + – ] Зеленський прилетів до Брюсселя літаком Міноборони Фото: Офис президента

Портал avianews повідомляв, що станом на 2019 рік в авіапарку президента України було 3 літаки:

Ан-74ТК-300Д , реєстраційний номер UR-AWB, випущений у 2001 році;

, реєстраційний номер UR-AWB, випущений у 2001 році; Airbus A319-115 , реєстраційний номер UR-ABA, випущений у 2007 році;

, реєстраційний номер UR-ABA, випущений у 2007 році; Ан-148-100В, реєстраційний номер UR-UKR, випущений у 2011 році.

Під час пресконференції 26 листопада 2021 року Володимир Зеленський заявляв, що президентський літак несправний, а Державне управління справами (ДУС) не могло виділити кошти на його ремонт. Через це, за словами глави держави, йому довелося летіти на державну дачу "Синьогора" у день народження голови Офісу президента Андрія Єрмака на гелікоптері Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначимо, раніше Офіс президента повідомляв, що під час переговорів у Брюсселі Зеленський нагадав Макрону та Шольцу про обраний Україною курс у НАТО та ЄС та обговорив підтримку європейськими країнами Києва на фоні російської агресії. Під час поїздки український лідер також зустрівся з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим, якому запропонував провести в лютому 2022 року саміт за участю президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.