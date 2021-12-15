Зеленский прилетел на встречу с Макроном и Шольцем на самолете, который передал Минобороны

В апреле воздушное судно "Ан-148-100В" указом президента перешло в сферу управления Министерства обороны Украины. В ходе последней пресс-конференции Зеленский заявлял, что его самолет неисправен.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел на саммит Восточного партнерства, в рамках которого он встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем, на самолете "Антонов-148-100В" ("Ан-148-100В"), который украинский лидер ранее передал Министерству обороны Украины. Фото на фоне этого транспортного средства в Брюсселе появилось на сайте главы государства в среду, 15 декабря.

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Так, 9 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым передал самолет "Ан-148-100В" с заводским номером 01-09 и вертолет в сферу управления Министерства обороны Украины. Этот документ был опубликован на сайте главы государства и вступил в силу с момента его обнародования.

[ + – ] Указ Зеленского о передаче самолета "Ан-148-100В" Минобороны

Однако 15 декабря — спустя восемь месяцев после передачи самолета "Ан-148-100В" Минобороны — Зеленский прилетел на нем в другую страну.

[ + – ] Зеленский прилетел в Брюссель на самолете Минобороны Фото: Офис президента

Портал avianews сообщал, что по состоянию на 2019 год в авиапарке президента Украины было 3 самолета:

Ан-74ТК-300Д , регистрационный номер UR-AWB, выпущен в 2001 году;

, регистрационный номер UR-AWB, выпущен в 2001 году; Airbus A319-115 , регистрационный номер UR-ABA, выпущен в 2007 году;

, регистрационный номер UR-ABA, выпущен в 2007 году; Ан-148-100В, регистрационный номер UR-UKR, выпущен в 2011 году.

Во время пресс-конференции 26 ноября 2021 года Владимир Зеленский заявлял, что президентский самолет неисправен, а Государственное управление делами (ГУД) не могло выделить средства на его починку. Из-за этого, по словам главы государства, ему пришлось лететь на государственную дачу "Синегора" в день рождения главы Офиса президента Андрея Ермака на вертолете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отметим, ранее Офис президента сообщал, что в ходе переговоров в Брюсселе Зеленский напомнил Макрону и Шольцу о выбранном Украиной курсе в НАТО и ЕС и обсудил поддержку европейскими странами Киева на фоне российской агрессии. Во время поездки украинский лидер также встретился с азербайджанским коллегой Азербайджана Ильхамом Алиевым, которому предложил провести в феврале 2022 года саммит с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.