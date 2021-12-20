Новый лайнер Ан-158 для авиакомпании Зеленского: что известно о самолете (фото)

"Антонову" нужно заменить все комплектующие российского производства и наладить техобслуживание, иначе средства налогоплательщиков будут потрачены впустую.

Украинская авиакомпания Ukrainian National Airlines, которую планируют создать по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, получит украинские самолеты. В течение трех лет концерн "Укроборонпром" должен поставить создающейся авиакомпании компании пять лайнеров Ан-158. Об этом сообщает avianews.com.

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Новый салон Ан-148

Самолет Ан-158 — это некая удлиненная версия реактивного Ан-148: в фюзеляже Ан-148 появились две дополнительные секции, что сделало его на 1,7 м длиннее.

[ + – ] Фото: брошюры "Антонова" | Новый лайнер получил дополнительные секции.

За счет такого инженерного решения в самолете появились дополнительные три ряда кресел, а вместимость увеличилась до 99 пассажиров. Прежде на борту лайнера помещалось 85 человек.

Вместе с тем, чтобы расширить салон Ан-158, понадобится еще убрать одну из двух уборных и сделать такой же шаг между рядами, как у лоукостеров (30 дюймов). Но при наличии бизнес-класс количество мест сократится до 89.

Когда разработали Ан-158?

Ан-158 собирали в Киеве, в отличие от Ан-148, который производили на киевском и воронежском заводах.

Первый летный образец представили в 2010 году.

В дальнейшем завод "Антонова" выпустил шесть серийных Ан-158 по заказу клиентов из РФ, в период 2013–2015 гг. лайнеры были отправлены на Кубу для госавиакомпании Cubana de Aviacion.

После этого заказа, Ан-158 не выпускались.

[ + – ] Ан-158 кубинского авиаперевозчика Cubana. Фото: avianews.com

Салон Ан-158 предельно прост: два кресла с левого борта, три — с правого, сверху — полки для ручной клади.

По уровню комфорта салон лайнера близок к Boeing 737 и Airbus A320, у которых по шесть кресел стоят в ряд.

[ + – ] Фото: брошюра "Антонова" | Салон Ан-158.

Ан-158 может вместить на борту дисплеи информационной системы, кухни и две уборные. Есть возможность кастомной компоновки.

[ + – ] Фото: avianews.com | Кабина пилота Ан-158.

По информации представителей "Антонова", дальность Ан-158 — 2,5 тыс. км, что позволяет прилететь в любую страну ЕС, кроме Испании и Португалии.

Если установить 86 кресел, дальность полета увеличится до 3 100 км.

[ + – ] Фото: avianews.com | Антонов в ангаре завода-производителя

Дальнейшие перспективы

Главный вопрос в том, целесообразен ли выпуск этих лайнеров. Производство пассажирских самолетов в Украине с 2015 года поставлено на паузу. К тому же, если взять, например, кубинские Ан-158, они не летают из-за отсутствия технического обслуживания и поставки запчастей в связи российско-украинским конфликтом.

Представители авиаперевозчиков жалуются на проблемы с запчастями, подготовку пилотов и отсутствие серийности. "Антонову" понадобится заменить все запчасти российского производства другими комплектующими и наладить техобслуживание. Без этого существует риск, что лайнеры для новой национальной авиакомпании повторят судьбу кубинских Ан-158 — и средства налогоплательщиков израсходуются впустую.

Ранее Фокус сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с президентами Франции и канцлером Германии на самолете, который предоставило Минобороны Украины. Указом Зеленского, самолет "Ан-148-100В" был передан Министерству обороны.