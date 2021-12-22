Озолотят или разорят: топ-10 криптовалют, которые стоит и не стоит покупать

Курс альткоинов скачет из-за коррекции рынка, но может резко обрушиться или вырасти в период стабилизации. Эксперты обращают внимание на самые недооцененные и переоцененные диджитал-активы.

Эксперты назвали криптовалюты, которые в ближайшее время могут принести большой доход или же, наоборот, обесцениться. Прогнозы опубликовал РБК.

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На рынке криптовалют сейчас весьма неопределенная ситуация из-за обилия токенов и разной степени их роста. К примеру, за прошедшую неделю альткоин Avalanche подорожал на 50%, а Terra — на 53%. За то же время первая криптовалюта, биткоин, выросла лишь на 4%. По мнению аналитиков, криптоэнтузиасты переоценивают одни диджитал-активы и недооценивают другие.

Самые переоцененные токены

Аналитики ресурса Bestchange считают переоцененной цифровую валюту yearn.finance (YFI), стоимость которой за последнюю неделю выросла на 86%. По их словам, сейчас на рынке наблюдается высокая волатильность — финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены, — поэтому лучше не покупать альткоин, а зафиксировать прибыль по уже имеющимся позициям. С таким мнением согласились и эксперты биржи Cryptorg. Они прогнозирует обрушение курса YFI после стадии роста.

Еще одной переоцененным "новичком" эксперты называют Terra. Они полагают, что этот актив, вероятно, уже исчерпал ресурсы для роста. Как отмечают в Bestchange, токен используется для алгоритмического обеспечения некоторых стейблкоинов, привязанных к фиатным валютам, и на скачок курса сильно повлияла неопределенность на рынке. Когда обстановка станет более стабильной, Terra может очень быстро подешеветь.

"Сегодня Terra находится в достаточно непростой ситуации и склонен к падению больше остальных", — объяснили специалисты.

В компании Bitnalog считают переоцененными криптовалюты Uniswap и Sushi, отмечая, что разработка этих систем давно "застряла", а капитализация медленно снижается.

Самые недооцененные альткоины

В Bestchange советуют обратить внимание на игровые токены, которые подвержены коррекции рынка, однако имеют большой потенциал в случае стабилизации. Одними из самых перспективных криптовалют называют Decentraland и Axie Infinity. Пока стоит следить за их ценами и воздержаться от покупки большого количества монет до закрепления курса на определенном уровне.

Перспективным проектом эксперты называют и Polkadot (DOT), который входит в топ-20 самых дорогих криптовалют. Сейчас токен стоит весьма дешево, около $26, из-за связи с нестабильной сферой децентрализованных финансов (DeFi). В условиях коррекции цена таких криптовалют может сильно "скакать", однако они могут стабилизировать раньше остального рынка.

В Cryptorg рекомендуют присмотреться к DeFi-сектору. Здесь криптовалюты вращаются независимо от широкого рынка, поэтому трейдеры недооценивают многие токены. Аналитики предполагают, что в ближайшее время может укрепиться токен проекта 1inch.

Также возможность для роста есть у Chiliz и Pancakeswap (токен децентрализованной биржи на блокчейне BSC, поддерживаемый Binance). К примеру, разработчики Chiliz сделали интеграцию с несколькими спортивными командами на летней Олимпиаде в 2021 году, и эксперт ожидает, что во время зимних Олимпийских игр в Китае они используют похожие маркетинговые ходы, чтобы повысить популярность криптовалюты.

Ранее аналитик Николас Мартен назвал самые перспективные криптоактивы 2022 года. По его словам, новыми фаворитами трейдеров станут токены, которые создают или используют в метавселенных, поэтому лучше следить за индексом Metaverse Index (MVI) — уже несколько месяцев он показывает прибыльность выше Ethereum.

Писали также о пяти криптовалютах, которые стали популярными после обвала биткоина на 20%. В тройку лидеров по стоимости вошли Ethereum, USDT и USDC, пользователи сети также обратили повышенное внимание к токенам MATIC и LINK.