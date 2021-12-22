Озолотять чи розорять: топ-10 криптовалют, які варто і не варто купувати

Курс альткоїнів стрибає через корекцію ринку, але може різко звалитися або зрости у період стабілізації. Експерти звертають увагу на недооцінені і переоцінені діджитал-активи.

Експерти назвали криптовалюти, які найближчим часом можуть принести великий дохід або ж, навпаки, знецінитися. Прогнози опублікував РБК.

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На ринку криптовалют зараз дуже невизначена ситуація через велику кількість токенів і різного ступеня їх росту. Наприклад, за минулий тиждень альткоїн Avalanche подорожчав на 50%, а Terra — на 53%. За той самий час перша криптовалюта, біткоїн, зросла лише на 4%. На думку аналітиків, криптоентузіасти переоцінюють одні діджитал-активи та недооцінюють інші.

Найбільш переоцінені токени

Аналітики ресурсу Bestchange вважають переоціненою цифрову валюту yearn.finance (YFI), вартість якої за останній тиждень зросла на 86%. За їхніми словами, зараз на ринку спостерігається висока волатильність — фінансовий показник, що характеризує мінливість ціни, тому краще не купувати альткоїн, а зафіксувати прибуток за вже наявними позиціями. З такою думкою погодились і експерти біржі Cryptorg. Вони прогнозують обвал курсу YFI після стадії зростання.

Ще одним переоціненим "новачком" експерти називають Terra. Вони вважають, що цей актив, мабуть, уже вичерпав ресурси зростання. Як зазначають у Bestchange, токен використовується для алгоритмічного забезпечення деяких стейблкоїнів, прив'язаних до фіатних валют, і на стрибок курсу дуже вплинула невизначеність на ринку. Коли ситуація стане стабільнішою, Terra може дуже швидко подешевшати.

"Сьогодні Terra перебуває у досить непростій ситуації і схильна до падіння більше за інших", — пояснили фахівці.

У компанії Bitnalog вважають переоціненими криптовалюти Uniswap та Sushi, зазначаючи, що розробка цих систем давно "застрягла", а капіталізація повільно знижується.

Найбільш недооцінені альткоїни

У Bestchange радять звернути увагу на ігрові токени, які схильні до корекції ринку, проте мають великий потенціал у разі стабілізації. Одними з найперспективніших криптовалют називають Decentraland та Axie Infinity. Поки що варто стежити за їхніми цінами та утриматися від покупки великої кількості монет до закріплення курсу на певному рівні.

Перспективним проектом експерти називають і Polkadot (DOT), який входить до топ-20 найдорожчих криптовалют. Зараз токен коштує дуже дешево, близько $26, через зв'язок із нестабільною сферою децентралізованих фінансів (DeFi). В умовах корекції ціна таких криптовалют може сильно "скакати", проте вони можуть стабілізуватися раніше за решту ринку.

У Cryptorg рекомендують придивитися до DeFi-сектору. Тут криптовалюти обертаються незалежно від широкого ринку, тому трейдери недооцінюють багато токенів. Аналітики припускають, що найближчим часом може зміцнитися токен проекту 1inch.

Також можливість для зростання є у Chiliz і Pancakeswap (токен децентралізованої біржі на блокчейні BSC, що підтримується Binance). Наприклад, розробники Chiliz зробили інтеграцію з кількома спортивними командами на літній Олімпіаді в 2021 році, і експерт очікує, що під час зимових Олімпійських ігор у Китаї вони використовують схожі маркетингові ходи, щоб підвищити популярність криптовалюти.

Раніше аналітик Ніколас Мартен назвав найперспективніші криптоактиви 2022 року. За його словами, новими фаворитами трейдерів стануть токени, які створюють або використовують у метавсесвітах, тому краще стежити за індексом Metaverse Index (MVI) — вже кілька місяців він показує прибутковість вище за Ethereum.

Писали також про п'ять криптовалют, які стали популярними після обвалу біткоїну на 20%. У трійку лідерів за вартістю увійшли Ethereum, USDT та USDC, користувачі мережі також звернули підвищену увагу до токенів MATIC та LINK.