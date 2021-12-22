Проснулся миллионером: владелец вспомнил про биткоины, когда они подорожали до $15 млн

Анонимный холдер не прикасался к своему криптовалютному кошельку с 2013 года, а теперь, когда активы выросли в цене в 2300 раз, он осуществил транзакцию.

С кошельком, где хранится 321 BTC ($15 млн), не проводились транзакции в течение многих лет, но недавно была замечена активность. Об этом сообщает cointelegraph.com.

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"Кошелек не использовался с 2013 года. Он содержит BTC на сумму $15 млн (по текущему курсу $48 777, — ред.). Пока неясно, кому принадлежит учетная запись и почему она была активирована во вторник", — пишет СМИ.

По данным журналистов, в кошельке — 321 BTC. По прошествии восьми лет стоимость этих диджитал-активов увеличилась с $6 594 до $15 103 046, то есть в 2300 раз.

"Биткойн-сообщество буквально гудит предположениями о том, кому принадлежит кошелек и почему он был активирован только сейчас. Некоторые криптоэнтузиасты считают, что он может принадлежать "киту" — человеку, или группе людей, обладающих большим количеством биткоинов. Возможно, "кит" собирается встряхнуть рынок", — говорится в материале.

Пользователи в Twitter предложили, что причин для активации кошелька может быть несколько. Кто-то считает, что это кошелек Сатоши Накамото, решившего продать свои BTC, кто-то думает, что холдер попросту забыл об активах, а теперь вспомнил, либо потерял пароль, и только сейчас его восстановил.

Издание напоминает, что в последние месяцы было реактивировано несколько бездействующих биткойн-кошельков, созданных в 2011-2013 годах, каждый из которых содержит биткойны на десятки миллионов долларов. 19 сентября 2021 года владелец бездействующего кошелька опустошил его и перевел все 616 BTC на разные учетные записи.

"Старые, "спящие" кошельки, как правило, содержат большое количество BTC. Ранние инвесторы, вложившие несколько сотен долларов тогда, сегодня превратились в "китов" криптовалютного рынка", — пишут журналисты.

Еще один биткойн-кошелек, который бездействовал с июня 2010 года, был активирован в январе этого года. Там было биткойнов на $5 млн. В июне 2021 года "проснулся" владелец 900 BTC. А буквально на прошлой неделе неактивные учетки с 235 BTC ($11 млн) и с 225 BTC ($10,9 млн) были повторно активированы через 9 и 8 лет "спячки" соответственно.

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