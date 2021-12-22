Прокинувся мільйонером: власник згадав про біткоїни, коли вони подорожчали до $15 млн

Анонімний холдер не торкався свого криптовалютного гаманця з 2013 року, а тепер, коли активи зросли в ціні у 2300 разів, він здійснив транзакцію.

З гаманцем, де зберігається 321 BTC ($15 млн), не проводилися транзакції протягом багатьох років, але нещодавно було помічено активність. Про це повідомляє Cointelegraph.com.

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"Гаманець не використовувався з 2013 року. Він містить BTC на суму $15 млн (за поточним курсом $48 777, — ред.). Поки що незрозуміло, кому належить обліковий запис і чому він був активований у вівторок", — пише ЗМІ.

За даними журналістів, у гаманці – 321 BTC. Після восьми років вартість цих діджитал-активів збільшилася з $6594 до $15 103 046, тобто у 2300 разів.

"Біткоїн-спільнота буквально гуде припущеннями про те, кому належить гаманець і чому він був активований тільки зараз. Деякі криптоентузіасти вважають, що він може належати "киту" — людині, або групі людей, які мають велику кількість біткоїнів. Можливо, "кит" збирається струсити ринок", — йдеться в матеріалі.

Користувачі Twitter запропонували, що причин для активації гаманця може бути кілька. Хтось вважає, що це гаманець Сатоші Накамото, який вирішив продати свої BTC, хтось думає, що холдер просто забув про активи, а тепер згадав або втратив пароль, і тільки зараз його відновив.

Видання нагадує, що в останні місяці було реактивовано кілька неробочих біткоїн-гаманців, створених у 2011-2013 роках, кожен з яких містить біткоїни на десятки мільйонів доларів. 19 вересня 2021 року власник бездіяльного гаманця спустошив його і перевів усі 616 BTC на різні облікові записи.

"Старі, "сплячі" гаманці, як правило, містять велику кількість BTC. Ранні інвестори, які вклали кілька сотень доларів тоді, сьогодні перетворилися на "китів" криптовалютного ринку", — пишуть журналісти.

Ще один біткоїн-гаманець, який не діяв з червня 2010 року, був активований у січні цього року. Там було біткоїнів на $5 млн. У червні 2021 року "прокинувся" власник 900 BTC. А буквально минулого тижня неактивні обліки з 235 BTC ($11 млн) та з 225 BTC ($10,9 млн) були повторно активовані через 9 та 8 років "сплячки" відповідно.

Раніше ми повідомляли про те, які альткоїни можуть "злетіти, а які "просядуть" до кінця 2021 року.