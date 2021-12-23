"Можете поставить себе телевизор на нос": Илон Маск высмеял идею метавселенной

По словам миллиардера, он не представляет человека, который весь день носит "экран на голове" только для того, чтобы побродить по виртуальным ландшафтам.

Американский бизнесмен и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал идею Марка Цукерберга о создании виртуальной вселенной и сказал. Маск считает, что на сегодняшний день ее реализация "выглядит неубедительно". Об этом сообщает Businessinsider.

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Предприниматель дал понять, что ему не по душе идея виртуальных миров, в которой уже продаются "земельные" участки за миллионы долларов, а крупные бренды, такие как Nike, в этом принимают участие. По его словам, метавселенная — это всего лишь очередное модное слово.

"Я не знаю, куплюсь ли я когда-нибудь на эту метавселенную, хотя многие люди меня спрашивают об этом", — сказал он.

Маску также не очень нравится идея ношения специальной гарнитуры виртуальной реальности в течение дня только для того, чтобы побродить по виртуальным ландшафтам. Он пошутил, что когда-то в детстве ему запрещали слишком близко садиться к экрану телевизора.

"Конечно, вы можете поставить себе телевизор на нос. Но неудобно постоянно держать эту штуку привязанной к голове", — сказал с иронией Маск, добавив при этом, что он не представляет человека, который готов ходить весь день с "экраном на голове".

В то же время Маск отметил, что создание метавселенной напоминает ему ситуацию с Интернетом в 90-х годах. Тогда происходило нечто похожее и многие отвергали серьезные перспективы этой технологии.

"Есть некоторые опасения, что это так. Но в настоящее время я не могу увидеть убедительную метавселенную. Я не понимаю. Может быть когда-то пойму, но пока не понимаю", — заключил миллиардер.

Ранее сообщалось, что Илон Маск посоветовал своему сопернику в космической гонке и основателю интернет-компании Amazon Джеффу Безосу меньше проводить времени в джакузи. По мнению предпринимателя, Безос должен больше уделять времени своей компании Blue Origin, что очень важно для построения успешного бизнеса.