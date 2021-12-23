"Можете поставити собі телевізор на ніс": Ілон Маск висміяв ідею метавсесвіту
За словами мільярдера, він не уявляє людину, яка весь день носить "екран на голові" тільки для того, щоб поблукати віртуальними ландшафтами.
Американський бізнесмен і засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск розкритикував ідею Марка Цукерберга про створення віртуального всесвіту. Маск вважає, що на сьогодні її реалізація "виглядає непереконливо". Про це повідомляє Business Insider.
Підприємець дав зрозуміти, що йому не до вподоби ідея віртуальних світів, у якій уже продаються "земельні" ділянки за мільйони доларів, а великі бренди, такі як Nike, беруть у цьому участь. За його словами, метавсесвіт — це лише чергове модне слово.
"Я не знаю, чи куплюся я колись на цей метавсесвіт, хоча багато людей мене запитують про це", — сказав він.
Маску також не дуже подобається ідея носіння спеціальної гарнітури віртуальної реальності протягом дня лише для того, щоб поблукати віртуальними ландшафтами. Він пожартував, що колись у дитинстві йому забороняли надто близько сідати до екрану телевізора.
"Звичайно, ви можете поставити собі телевізор на ніс. Але незручно постійно тримати цю штуку прив'язаною до голови", — сказав з іронією Маск, додавши при цьому, що він не уявляє людину, яка готова ходити весь день з "екраном на голові".
Водночас Маск зазначив, що створення метавсесвіту нагадує йому ситуацію з інтернетом у 90-х роках. Тоді відбувалося щось схоже і багато хто відкидав серйозні перспективи цієї технології.
"Є деякі побоювання, що це так. Але нині я не можу побачити переконливий метавсесвіт. Я не розумію. Може, колись зрозумію, але поки що не розумію", — сказав мільярдер.
Раніше повідомлялося, що Ілон Маск порадив своєму супернику в космічних перегонах та засновнику інтернет-компанії Amazon Джеффу Безосу менше проводити час у джакузі. На думку підприємця, Безос має більше приділяти часу своїй компанії Blue Origin, що дуже важливо для побудови успішного бізнесу.