"Можете поставити собі телевізор на ніс": Ілон Маск висміяв ідею метавсесвіту

За словами мільярдера, він не уявляє людину, яка весь день носить "екран на голові" тільки для того, щоб поблукати віртуальними ландшафтами.

Американський бізнесмен і засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск розкритикував ідею Марка Цукерберга про створення віртуального всесвіту. Маск вважає, що на сьогодні її реалізація "виглядає непереконливо". Про це повідомляє Business Insider.

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Підприємець дав зрозуміти, що йому не до вподоби ідея віртуальних світів, у якій уже продаються "земельні" ділянки за мільйони доларів, а великі бренди, такі як Nike, беруть у цьому участь. За його словами, метавсесвіт — це лише чергове модне слово.

"Я не знаю, чи куплюся я колись на цей метавсесвіт, хоча багато людей мене запитують про це", — сказав він.

Маску також не дуже подобається ідея носіння спеціальної гарнітури віртуальної реальності протягом дня лише для того, щоб поблукати віртуальними ландшафтами. Він пожартував, що колись у дитинстві йому забороняли надто близько сідати до екрану телевізора.

"Звичайно, ви можете поставити собі телевізор на ніс. Але незручно постійно тримати цю штуку прив'язаною до голови", — сказав з іронією Маск, додавши при цьому, що він не уявляє людину, яка готова ходити весь день з "екраном на голові".

Водночас Маск зазначив, що створення метавсесвіту нагадує йому ситуацію з інтернетом у 90-х роках. Тоді відбувалося щось схоже і багато хто відкидав серйозні перспективи цієї технології.

"Є деякі побоювання, що це так. Але нині я не можу побачити переконливий метавсесвіт. Я не розумію. Може, колись зрозумію, але поки що не розумію", — сказав мільярдер.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск порадив своєму супернику в космічних перегонах та засновнику інтернет-компанії Amazon Джеффу Безосу менше проводити час у джакузі. На думку підприємця, Безос має більше приділяти часу своїй компанії Blue Origin, що дуже важливо для побудови успішного бізнесу.