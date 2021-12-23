ИИ против Цукерберга: робот-юрист начал защищать людей от банов в соцсетях (видео)

Шансы разблокировать аккаунт — около 20%. Юристы IT-компаний чаще идут навстречу, чем служба поддержки, опасаясь судебных разбирательств.

Юридическая компания DoNotPay запустила "робота-адвоката", который обжалует блокировку аккаунтов в социальных сетях. Об этом пишет издание Engadget.

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Людям, которых забанили в Facebook, Instagram, Twitter или на других платформах, нечасто удается вернуть контроль над учетными записями, даже если они ни в чем не виноваты. После недавнего скандала с девушкой, выбравшей ником @metaverse, DoNotPay запустила в США новую услугу юридической помощи с использованием искусственного интеллекта, которая включена в ежемесячную подписку стоимостью $36.

Клиентам необходимо предоставить алгоритму подробную информацию о том, при каких условиях был заблокирован их аккаунт. ИИ составляет апелляцию, подбирая юридическую причину, почему пользователя забанили несправедливо, учитывая местные законы. После этого письмо отправляет в юридический отдел компании, управляющей социальной сетью, от имени DoNotPay.

По словам генерального директора проекта Джошуа Браудера, платформы не воспринимают всерьез жалобы, которые поступают в службу поддержки, однако опасаются реальных судебных дел. В связи этим их юристы отвечают намного чаще, чем автоматические алгоритмы или операторы. До сих пор клиенты чаще всего обращались к DoNotPay с просьбой помочь разблокировать аккаунты в PayPal и Instagram, однако ИИ работает и с Twitter, Snapchat, Uber, Tinder, YouTube, Twitch и другими сервисами.

Джошуа Браудер добавил, что услуга не поможет людям, которых заблокировали по веской причине, например, за нарушение правил обслуживания. В случаях ошибочного бана шансы вернуть контроль над учетной записью составляют примерно 20%. Даже если апелляция в итоге не будет одобрена, процесс все равно принесет пользу, ведь компании обязаны передавать пользователям данные с их аккаунтов.

"В целом, в Америке у них есть право забанить вас. Мы не преувеличиваем свои возможности и не обещаем сотворить чудеса, однако можем сильно их наказать и вернуть ваши данные", — заявил гендиректор.

Ранее писали, что в начале декабря Instagram заблокировал аккаунт с никнеймом Metaverse, который перекликается с названием компании Meta. Как было указано в сообщении, юзер "притворялся кем-то другим". Владелица учетной записи Теа-Май Бауманн утверждает, что годами пользовалась соцсетью под тем же ником, ведя свой блог и продвигая свой бизнес. Instagram признал ошибку и вернул ей доступ лишь после того, как о ее ситуации написало издание The New York Times.