ШІ проти Цукерберга: робот-юрист почав захищати людей від банів у соцмережах (відео)

Шанси розблокувати обліковий запис — близько 20%. Юристи IT-компаній частіше йдуть назустріч, ніж служба підтримки, побоюючись судових розглядів.

Юридична компанія DoNotPay запустила "робота-адвоката", який оскаржуватиме блокування акаунтів у соціальних мережах. Про це пише видання Engadget.

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Людям, яких забанили у Facebook, Instagram, Twitter або інших платформах, нечасто вдається повернути контроль над обліковими записами, навіть якщо вони ні в чому не винні. Після недавнього скандалу з дівчиною, яка обрала ніком @metaverse, DoNotPay запустила в США нову послугу юридичної допомоги з використанням штучного інтелекту, яка включена в щомісячну підписку вартістю $36.

Клієнтам необхідно надати алгоритму докладну інформацію про те, за яких умов було заблоковано їхній обліковий запис. ШІ складає апеляцію, підбираючи юридичну причину, чому користувача забанили несправедливо з огляду на місцеві закони. Після цього лист відправляє до юридичного відділу компанії, що управляє соціальною мережею, від імені DoNotPay.

За словами генерального директора проекту Джошуа Браудера, платформи не сприймають серйозно скарги, які надходять до служби підтримки, проте побоюються реальних судових справ. Через це їхні юристи відповідають набагато частіше, ніж автоматичні алгоритми чи оператори. Досі клієнти найчастіше зверталися до DoNotPay з проханням допомогти розблокувати акаунти в PayPal та Instagram, проте ШІ працює і з Twitter, Snapchat, Uber, Tinder, YouTube, Twitch та іншими сервісами.

Джошуа Браудер додав, що послуга не допоможе людям, яких заблокували через значну причину, наприклад, за порушення правил обслуговування. У випадках помилкового бану шанси повернути контроль над обліковим записом становлять приблизно 20%. Навіть якщо апеляція не буде схвалена, процес все одно принесе користь, адже компанії зобов'язані передавати користувачам дані з їх акаунтів.

"Загалом, в Америці вони мають право забанити вас. Ми не перебільшуємо свої можливості і не обіцяємо створити чудеса, однак можемо сильно їх покарати і повернути ваші дані", — заявив гендиректор.

Раніше писали, що на початку грудня Instagram заблокував обліковий запис з нікнеймом Metaverse, який перегукується з назвою компанії Meta. Як було зазначено в повідомленні, користувач "вдавався кимось іншим". Власниця облікового запису Теа-Май Бауманн стверджує, що роками користувалася соцмережею під тим самим ніком, ведучи свій блог і просуваючи свій бізнес. Instagram визнав помилку та повернув їй доступ лише після того, як про її ситуацію написало видання The New York Times.