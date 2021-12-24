На грани краха: как обновление Интернета до Web 3.0 может разрушить IT-монополии (видео)

Отказ пользователей предоставлять IT-корпорациям доступ к свои личным данным может пагубно сказаться на всей отрасли — и в этом BigTech видит основную угрозу.

Обновление под названием Web 3.0 станет новым шагом в развитии Интернета, однако нововведения будут положительными не для всех. Об особенностях формирования сети следующего поколения рассказал портал Interesting Engineering.

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Web 3.0 подразумевает технологии для создания метавселенной, программное обеспечение для бизнеса на базе блокчейна, открытые данные (в еще большей степени) и широкое использование искусственного интеллекта. При этом обновление должно устранить проблемы с конфиденциальностью данных.

По данным международной консалтинговой компании McKinsey, за 2020 год, уровень доверия к крупным корпорация практически во всех отраслях составляет менее 50%. Компании все чаще подвергаются хакерским атакам, после которых информация о потребителях "сливается" или продается в Интернете.

Размещение данных в блокчейне делает их децентрализованными и защищенными от взлома. Бизнес может использовать их с максимальной прозрачностью, однако если пользователь закрепит право собственности на конфиденциальную информацию, технологическая отрасль может рухнуть, ведь корпорации потеряют к ней доступ. В частности, закрытой станет информация о личных предпочтениях людей, которую используют для таргетной рекламы — такие услуги помогают современным предприятиям в условиям конкурентного рынка. Но ситуация может в корне измениться, и тогда BigTech потеряют долю рынка, да и в целом их положение на рынке может пошатнуться.

[ + – ] Люди, погруженные в виртуальную реальность

Помимо блокчейна, Интернет нового поколения сфокусируется на виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR), искусственном интеллекте (ИИ) и машинном обучении (МО). И многие IT-бизнесмены выступают за такое кардинальное и масштабное обновление, например Марк Цукерберг, анонсировавший проект метавселенной. Но некоторые выступают и против. В недавнем интервью The Babylon Bee гендиректор Tesla и SpaxeX Илон Маск признал, что может быть "слишком старым" для принятия "обновленных" технологий, хотя ему 50 лет.

"Неужели я такой же, как один из тех людей, которые отвергали Интернет в 1995 году как некую причуду или технологию, которая никогда и ни к чему не приведет?", — задался вопросом миллиардер.

Недавно Илон Маск раскритиковал идею метавселенной в Интернете, которую продвигает основатель Facebook (ныне Meta) Марк Цукерберг. Глава Tesla считает, что пока виртуальная реальность выглядит неубедительно, хотя многие уже интересуются цифровой недвижимостью. По словам Илона Маска, он не представляет человека, который сможет днями напролет ходить с "экраном на голове".