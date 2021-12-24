На межі краху: як оновлення інтернету до Web 3.0 може зруйнувати IT-монополії (відео)

Відмова користувачів надавати IT-корпораціям доступ до своїх особистих даних може згубно позначитися на всій галузі, і в цьому BigTech бачить основну загрозу.

Оновлення під назвою Web 3.0 стане новим кроком у розвитку інтернету, проте нововведення будуть позитивними не для всіх. Про особливості формування мережі наступного покоління розповів портал Interesting Engineering.

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Web 3.0 має на увазі технології для створення метавсесвіту, програмне забезпечення для бізнесу на базі блокчейну, відкриті дані (ще більшою мірою) і широке використання штучного інтелекту. При цьому оновлення має вирішити проблеми з конфіденційністю даних.

За даними міжнародної консалтингової компанії McKinsey, за 2020 рік рівень довіри до великих корпорацій практично у всіх галузях становить менше 50%. Компанії все частіше зазнають хакерських атак, після яких інформація про споживачів "зливається" або продається в інтернеті.

Розміщення даних у блокчейні робить їх децентралізованими та захищеними від злому. Бізнес може використовувати їх з максимальною прозорістю, проте якщо користувач закріпить право власності на конфіденційну інформацію, технологічна галузь може впасти, адже корпорації втратять доступ до неї. Зокрема, закритою стане інформація про особисті переваги людей, які використовують для таргетної реклами — такі послуги допомагають сучасним підприємствам в умовах конкурентного ринку. Але ситуація може докорінно змінитись, і тоді BigTech втратять частку ринку, та й загалом їхнє становище на ринку може похитнутися.

[ + – ] Люди, занурені у віртуальну реальність

Крім блокчейну, інтернет нового покоління сфокусується на віртуальній реальності (VR), доповненій реальності (AR), штучному інтелекті (ШІ) та машинному навчанні (МН). І багато IT-бізнесменів виступають за таке кардинальне та масштабне оновлення, наприклад Марк Цукерберг, який анонсував проєкт метавсесвіту. Але дехто виступає і проти. У недавньому інтерв'ю The Babylon Bee гендиректор Tesla та SpaxeX Ілон Маск визнав, що може бути "надто старим" для прийняття "оновлених" технологій, хоча йому 50 років.

"Невже я такий самий, як один із тих людей, які відкидали інтернет у 1995 році як якусь примху або технологію, яка ніколи і ні до чого не приведе?", — запитав мільярдер.

Нещодавно Ілон Маск розкритикував ідею метавсесвіту в інтернеті, яку просуває засновник Facebook (нині Meta) Марк Цукерберг. Глава Tesla вважає, що поки що віртуальна реальність виглядає непереконливо, хоча багато хто вже цікавиться цифровою нерухомістю. За словами Ілона Маска, він не уявляє людину, яка зможе днями безперервно ходити з "екраном на голові".