Отстоял личное пространство. "Поумневший" робот Ameca схватил человека за руку (видео)

Андроид сначала пытался уклониться, а после касания медленно отвел палец человека в сторону.

Британский робот-гумманоид Амека (Ameca) схватил человека за руку, реагируя на прикосновение. Компания-разработчик Engineered Arts записала происшествие на видео, которое опубликовала в YouTube.

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Инженеры из Великобритании заставили робота следить взглядом за пальцем человека — Ameca успешно справился с этой задачей. После нескольких движений в разные стороны, участник эксперимента приблизил руку к лицу машины и вынудил ее слегка отклониться назад. Когда же один из создателей коснулся носа андроида — тот протянул свою руку и схватился за палец, чтобы мягко отвести его в сторону.

"Ameca реагирует, когда вещи входят в их "личное пространство". Это даже начинает пугать нас в Engineered Arts, но мы к этому привыкли!" — заявили разработчики.

Ранее писали, что Ameca умеет имитировать мимику, жесты и даже "кокетство" людей. Engineered Arts снабдила робота подвижным и очень реалистичным человекоподобным лицом и искусственным интеллектом на базе открытой системы машинного обучения TensorFlow и операционной системы Tritium. Система со временем Ameca сможет даже ходить благодаря модульной конструкции, хотя пока ее нижняя часть практически не функционирует.

"Разработанная специально как платформа для развития будущих технологий робототехники, Ameca представляет собой идеальную платформу гуманоидных роботов для взаимодействия человека и робота", — отмечается на официальном сайте.

Компания не раскрывает, сколько стоит создание робота, поскольку он все еще находится в разработке, однако уже настроена на коммерческие продажи. Она уверяет, что клиенты смогут купить или арендовать Ameca, а затем запрограммировать его под свои нужды, используя язык Python. Как один из примеров, андроид может развлекать людей, взаимодействуя с ними на различных мероприятиях или в телепрограммах.

Другая группа ученых утверждает, что научили роботов взрослеть и умнеть со временем. По словам исследователей из MIT, эволюционировать машинам поможет их новый искусственный интеллект, синхронизирующий развитие "мозга" и тела.