Відстояв особистий простір. "Розумний" робот Ameca схопив людину за руку (відео)

Андроїд спочатку намагався ухилитися, а після торкання повільно відвів палець людини убік.

Британський робот-гумманоїд Амека (Ameca) схопив людину за руку, реагуючи на дотик. Компанія-розробник Engineered Arts записала пригоду на відео, яку опублікувала у YouTube.

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Інженери з Великобританії змусили робота стежити поглядом за пальцем людини – Ameca успішно впорався із цим завданням. Після кількох рухів у різні боки, учасник експерименту наблизив руку до обличчя машини і змусив її трохи відхилитися назад. Коли ж один із творців торкнувся носа андроїда — той простяг свою руку і схопився за палець, щоб м'яко відвести його вбік.

"Ameca реагує, коли речі входять у їхній "особистий простір". Це навіть починає лякати нас у Engineered Arts, але ми до цього звикли!" — заявили розробники.

Раніше писали, що Ameca вміє імітувати міміку, жести і навіть "кокетство" людей. Engineered Arts забезпечила робота рухомим і дуже реалістичним людиноподібним обличчям та штучним інтелектом на базі відкритої системи машинного навчання TensorFlow та операційної системи Tritium. Система з часом Ameca зможе навіть ходити завдяки модульній конструкції, хоча поки що її нижня частина практично не функціонує.

"Розроблена спеціально як платформа для розвитку майбутніх технологій робототехніки, Ameca є ідеальною платформою гуманоїдних роботів для взаємодії людини і робота", — наголошується на офіційному сайті.

Компанія не розкриває, скільки коштує створення робота, оскільки він все ще перебуває в розробці, проте вже налаштована на комерційні продажі. Вона запевняє, що клієнти можуть купити або орендувати Ameca, а потім запрограмувати його під свої потреби, використовуючи мову Python. Як один із прикладів, андроїд може розважати людей, взаємодіючи з ними на різних заходах або телепрограмах.

Інша група вчених стверджує, що навчили роботів дорослішати і розумнішати з часом. За словами дослідників з MIT, еволюціонувати машинам допоможе їх новий штучний інтелект, що синхронізує розвиток "мозку" та тіла.