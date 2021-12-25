Ученые придумали искусственный мозг для ИИ - "совершенный" и энергоэффективный

Технология позволит запускать и обучать нейросети на компактных устройствах, считают ученые.

В Сингапуре физики разработали синапс для искусственного интеллекта по примеру человеческого мозга. Об этом исследовании сообщило издание Semiconductor Digest.

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Команда из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) использовала двумерные материалы для высокомасштабируемых вычислений, чтобы создать новый тип искусственных синапсов — узлов передачи информации между нейронами. Они должны уменьшить размеры базы данных, необходимой для машинного обучения, и сократит потребление электроэнергии. Вполне вероятно, что в конечном итоге искусственный интеллект смогут запустить на компактных устройствах.

Молодой мозг содержит два типа синапсов: функциональные и "тихие", то есть бездействующие. У человека активность узлов зависит от рецептора глутамата AMPA-типа — если нейроны его получают, то могут передавать сигналы, а если нет — "замолкают". Таким образом один и тот же синапс в живом организме может то работать, то уходить в "спячку".

В электронике все не так просто, ведь для переключения между фазами активности необходимо создавать схемы с избыточной мощностью, а это вредит энергоэффективности и значительно увеличивает размеры. Для имитации живого мозга нужно сымитировать около ста триллионов синапсов.

Ученые научились влиять на новые материалы из таким образом, чтобы заставлять синапсы передавать сигналы или затихать почти так же, как человеческом мозгу. Для этого они ввели отрицательно заряженные атомы серы (анионы сульфлура) в двумерное вещество на основе селенида индия, где они смогли перемещаться под воздействием электрического поля и пробуждать "спящие" синапсы. Технология работает при комнатной температуре, что значительно облегчает создание компактного искусственного мозга.

"Мы продемонстрировали, что функциональные и тихие синапсы могут быть реализованы с помощью одного устройства. За счет интеграции функциональных и "тихих" синапсов в одно и то же устройство с использованием ультратонких 2D-материалов стоимость оборудования искусственных синапсов значительно снизится, что будет стимулировать коммерциализацию оборудования, созданного по принципу мозга", — заявили ученые.

Ранее стало известно, что Илон Маск создал искусственный интеллект, который умеет "имитировать" человеческий мозг. Как показало новое исследование, нейросеть GPT-3 способна воспринимать речь почти также же хорошо, как люди.

Писали также, что первые "живые роботы" из стволовых клеток дали потомство. Так называемые ксеноботы показали ученым способ размножения, который еще не был известен науке.