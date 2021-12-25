У Сінгапурі вчені вигадали синапс для ШІ за прикладом мозку людини

Технологія дозволить запускати та навчати нейромережі на компактних пристроях, вважають вчені.

У Сінгапурі фізики розробили синапс для штучного інтелекту на приклад людського мозку. Про це дослідження повідомило видання Semiconductor Digest.

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Команда з Сінгапурського університету технологій та дизайну (SUTD) використовувала двовимірні матеріали для обчислень, що високомасштабуються, щоб створити новий тип штучних синапсів — вузлів передачі інформації між нейронами. Вони повинні зменшити розмір бази даних, необхідної для машинного навчання, і скоротить споживання електроенергії. Цілком імовірно, що зрештою штучний інтелект зможуть запустити на компактних пристроях.

Молодий мозок містить два типи синапсів: функціональні та "тихі", тобто бездіяльні. У людини активність вузлів залежить від рецептора глутамату AMPA-типу — якщо нейрони його одержують, то можуть передавати сигнали, а якщо ні — "замовкають". Таким чином, один і той же синапс у живому організмі може то працювати, то йти в "спячку".

В електроніці все не так просто, адже для перемикання між фазами активності необхідно створювати схеми з надмірною потужністю, а це шкодить енергоефективності та значно збільшує розміри. Для імітації живого мозку слід зімітувати близько ста трильйонів синапсів.

Вчені навчилися впливати на нові матеріали таким чином, щоб змушувати синапси передавати сигнали або затихати майже так само, як у людському мозку. Для цього вони ввели негативно заряджені атоми сірки (аніони сульфлуру) у двовимірну речовину на основі селеніду індію, де вони змогли переміщатися під впливом електричного поля та пробуджувати "сплячі" синапси. Технологія працює за кімнатної температури, що значно полегшує створення компактного штучного мозку.

"Ми продемонстрували, що функціональні та тихі синапси можуть бути реалізовані за допомогою одного пристрою. За рахунок інтеграції функціональних та "тихих" синапсів в один і той же пристрій з використанням ультратонких 2D-матеріалів вартість обладнання штучних синапсів значно знизиться, що стимулюватиме комерціалізацію обладнання, створеного за принципом мозку, — заявили вчені.

Раніше стало відомо, що Ілон Маск створив штучний інтелект, який вміє "імітувати" людський мозок. Як показало нове дослідження, нейромережа GPT-3 здатна сприймати мову майже так само добре, як люди.

Писали також, що перші "живі роботи" із стовбурових клітин дали потомство. Так звані ксеноботи показали вченим спосіб розмноження, який ще не був відомий науці.