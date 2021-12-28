LG разработала необычную "умную" полку со встроенным OLED-телевизором (фото)

Новый продукт может служить экраном для просмотра видео или новостей, картинной галерей, витриной и подставкой под предметы интерьера.

Южнокорейская компания LG создала "умную" домашнюю полку с двумя OLED-экранами, которые могут заменить телевизор. Она представила новую разработку на международной выставке CES 2022, передает Tech Radar.

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Книжную полку под названием OLED Shelf оснастили двумя 55-дюймовыми экранами, прозрачность которых составляет 40%. Устройства расположены друг над другом между верхними и нижними основами. Верхний дисплей заменяет традиционный телевизор, особенно если развернуть непрозрачный экран, обеспечивающий яркость около 400 нит. Нижний же подойдет для демонстрации прогноза погоды, новостей и других уведомлений.

[ + – ] Новое устройство OLED Shelf от LG Фото: LG

Если телевизор не нужен, OLED Shelf может играть роль полотна для отображения произведений искусства, например, картин. Нижний дисплей при этом послужит табличкой с описанием демонстрируемой работы. Картины, статуэтки или другие предметы можно разместить за экраном — их будет видно при выключенном устройстве.

В комментарии TechRadar LG заявила, что полка может выдержать несколько легких предметов, таких как ваза для цветов, фигурка из дерева или фарфора или другие легковесные предметы декора. Продукт готов к коммерческому выпуску, но компания пока ищет партнера для производства и продажи.

[ + – ] Смарт-полка OLED Shelf от LG Фото: LG

LG предлагает более широкое применение прозрачных экраном. На выставке компания показала наработки проекта Show Window — прозрачную панель, встроенную в окно для корпоративной переговорной комнаты, провода и элементы питания скрыты за лицевой панелью. Технология OLED позволяет выводить на сенсорный экран видеоконференции и презентации. Tech Radar предполагает, что Show Window будет очень полезным устройством для будущих метавселенных.

Также LG показала на CES 2022 необычные системы с OLED-экранами. Среди них выделяется вращающееся кресло с сенсорным экраном и встроенным изогнутым монитором. Нажатием одной кнопки его можно повернуть на 90 градусов, а кресло подстраивается для максимального удобства зрителя. Еще одним необычным экспонатом стал велотренажер с тремя изогнутыми экранами, которые имитируют езду на свежем воздухе.

Писали также, что LG представила мобильный телевизор с аккумулятором. Экран расположен на высокой стойке и наклоняется под разными углами.