Крутятся, гнутся и звучат: LG показала интересные системы с OLED-экранами для отдыха и спорта

Неизвестно, будет ли компания продавать такие продукты, однако они показывают большие возможности органических дисплеев.

LG использовала новые гибкие OLED-дисплеи для создания вращающегося медиа-кресла для релаксации и установки для занятия спортом. Подробнее о проектах сообщил портал Tech Radar.

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Южнокорейский производитель обещает представить свои новые продукты на выставке CES 2022. Система Media Chair состоит из большого круглого кресла с футуристичным дизайном, которое оборудовано 55-дюймовым OLED-дисплеем с радиусом кривизны 1500 мм. Благодаря таким параметрам он обеспечивает широкий угол обзора, при этом глаза не напрягаются.

Кресло и экран вращаются внутри круглого корпуса, обеспечивая идеальное выравнивание изображения по отношению к сидящему. Сам дисплей можно выставить вертикально или горизонтально, а его положение меняется одним нажатием кнопки на сенсорной панели, встроенной в подлокотник. В кресло также вмонтированы динамики, а технология Cinematic Sound OLED (CSO) воспроизводит звук прямо через экран.

[ + – ] Система Media Chair от LG Фото: LG [ + – ] Система Media Chair от LG Фото: LG

Система Virtual Ride объединяет в себе три 55-дюймовых 4К-дисплея, перед которыми которыми вместо находится велотренажер. Экраны имеют разную кривизну (минимум 500 мм) и создают иллюзию поездки на велосипеде, нужно только абстрагироваться и не смотреть по сторонам. Разработчики предполагают, что такая конструкция может стать альтернативой системам виртуальной реальности.

[ + – ] Система Virtual Ride Фото: LG [ + – ] Система Virtual Ride

Компания пока не говорит о возможном выпуске таких иммерсионных систем на коммерческий рынок. Однако проекты демонстрируют широкие возможности гибких OLED-экранов, которые потенциально можно использовать практически везде.

Ранее писали, что компания TCL показала первый в мире 8К OLED-телевизор созданный по технологии струйной печати. Светодиоды нанесли на панель, будто чернила, что увеличило их производительность и позволило значительно сэкономить на производстве.

Фокус также разбирался в преимуществах и недостатках изогнутых дисплеев в смартфонах. Стильный дизайн предлагает много полезных функций, за которые придется дорого заплатить не только деньгами, но и комфортом.