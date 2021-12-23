Крутяться, гнуться та звучать: LG показала цікаві системи з OLED-екранами для відпочинку та спорту

Невідомо, чи компанія продаватиме такі продукти, проте вони показують великі можливості органічних дисплеїв.

LG використовувала нові гнучкі OLED-дисплеї для створення медіакрісла, що обертається, для релаксації та установки для заняття спортом. Докладніше про проєкти повідомив портал Tech Radar.

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Південнокорейський виробник обіцяє представити нові продукти на виставці CES 2022. Система Media Chair складається з великого круглого крісла з футуристичним дизайном, яке обладнане 55-дюймовим OLED-дисплеєм з радіусом кривизни 1500 мм. Завдяки таким параметрам він забезпечує широкий кут огляду, при цьому очі не напружуються.

Крісло й екран обертаються всередині круглого корпусу, забезпечуючи ідеальне вирівнювання зображення по відношенню до того, хто сидить. Сам дисплей можна виставити вертикально або горизонтально, положення змінюється одним натисканням кнопки на сенсорній панелі, вбудованої в підлокітник. У крісло також вмонтовані динаміки, а технологія Cinematic Sound OLED (CSO) відтворює звук через екран.

[ + – ] Система Media Chair від LG Фото: LG [ + – ] Система Media Chair від LG Фото: LG

Система Virtual Ride поєднує в собі три 55-дюймові 4К-дисплеї, перед якими замість крісла розташований велотренажер. Екрани мають різну кривизну (мінімум 500 мм) та створюють ілюзію поїздки на велосипеді, потрібно лише абстрагуватися та не дивитися на всі боки. Розробники припускають, що така конструкція може стати альтернативою системам віртуальної реальності.

[ + – ] Система Virtual Ride Фото: LG [ + – ] Система Virtual Ride

Компанія поки що не говорить про можливий випуск таких імерсійних систем на комерційний ринок. Проте проєкти демонструють широкі можливості гнучких OLED-екранів, які потенційно можна використовувати практично скрізь.

Раніше писали, що компанія TCL показала перший у світі 8К OLED-телевізор, створений за технологією струминного друку. Світлодіоди нанесли на панель, ніби чорнило, що збільшило їхню продуктивність і дозволило значно заощадити на виробництві.

Фокус також розбирався в перевагах і недоліках вигнутих дисплеїв у смартфонах. Стильний дизайн пропонує багато корисних функцій, за які доведеться дорого заплатити не лише грошима, а й комфортом.