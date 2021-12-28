LG розробила незвичайну "розумну" полицю із вбудованим OLED-телевізором (фото)

Новий продукт може бути екраном для перегляду відео або новин, картинної галереї, вітриною та підставкою під предмети інтер'єру.

Південнокорейська компанія LG створила "розумну" домашню полицю із двома OLED-екранами, які можуть замінити телевізор. Вона представила нову розробку на міжнародній виставці CES 2022, передає Tech Radar.

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Книжкову полицю під назвою OLED Shelf оснастили двома 55-дюймовими екранами, прозорість яких становить 40%. Пристрої розташовані між верхніми і нижніми основами. Верхній дисплей замінює традиційний телевізор, особливо якщо розгорнути непрозорий екран, що забезпечує яскравість близько 400 нет. Нижній же підійде для демонстрації прогнозу погоди, новин та інших повідомлень.

[ + – ] Новий пристрій OLED Shelf від LG Фото: LG

Якщо телевізор не потрібен, OLED Shelf може відіграти роль полотна для відображення творів мистецтва, наприклад картин. Нижній дисплей при цьому послужить табличкою з описом роботи, що демонструється. Картини, статуетки або інші предмети можна розмістити за екраном — їх буде видно при вимкненому пристрої.

У коментарі TechRadar LG заявила, що полиця може витримати кілька легких предметів, таких як ваза для квітів, фігурка з дерева чи порцеляни або інші легковажні предмети декору. Продукт готовий до комерційного випуску, але компанія поки що шукає партнера для виробництва та продажу.

[ + – ] Смарт-полиця OLED Shelf від LG Фото: LG

LG пропонує ширше застосування прозорих екранів. На виставці компанія показала напрацювання проєкту Show Window – прозору панель, вбудовану у вікно для корпоративної переговорної кімнати, дроти та елементи живлення приховані за лицьовою панеллю. Технологія OLED дозволяє виводити на сенсорний екран відеоконференції та презентації. Tech Radar припускає, що Show Window буде дуже корисним пристроєм для майбутніх метавсесвітів.

Також LG показала на CES 2022 незвичайні системи з OLED-екранами. Серед них виділяється крісло, що обертається, із сенсорним екраном і вбудованим вигнутим монітором. Натисканням однієї кнопки його можна повернути на 90 градусів, а крісло підлаштовується для максимальної зручності глядача. Ще одним незвичайним експонатом став велотренажер із трьома вигнутими екранами, які імітують їзду на свіжому повітрі.

Писали також, що LG представила мобільний телевізор з акумулятором. Екран розташований на високій стійці та нахиляється під різними кутами.