"Драматичный Павел". Apple выпустила рекламное видео iPhone 13 Pro на русском языке

Apple пыталась показать, что камера смартфона позволяет прибавить больше драматизма видео, однако пользователей ролик изрядно повеселил.

Apple представила новые рекламные видео с пометкой "Снято на iPhone". В этих роликах акцентируется внимание на возможностях камеры флагманского устройства Apple. Одно из видео — на русском. Промо-видео опубликованы на официальном канале в YouTube.

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Маркетологи Apple назвали русскоязычное видео "Павлом". Кадры сняты на iPhone 13 Pro в черно-белых тонах. По сюжету, мужчина сидит в кресле, звучит грустная музыка. Заходит женщина и обращается к персонажу в кресле — спрашивает, все ли в порядке.

"Из-за этого медленного нервирующего зума кажется, что твой персонаж погружается в безумие", — с акцентом, но все же по-русски, произносит она необычный рекламный слоган для iPhone 13 Pro.

Таким образом разработчик iPhone 13 Pro пытается показать, что трехкратный оптический зум, которым оснащена камера смартфона, добавляет больше драмы в кадр.

"Вышло кринжово", — комментируют пользователи в соцсетях.

В промо-кампанию вошли еще два ролика. В одном из них под названием "Детективы" американские правоохранители, сидя в машине, делятся соображениями о "Кинематографическом режим", который дает возможность менять фокус между объектами съемки.

Читатели сайта Macrumours отметили качество съемки, близкое к фильму. Но вместе с тем и высказались, что изображение было размыто по краям.

Размытые края другой пользователь объяснил тем, что видео было снято не профессиональной камерой, которые обычно используются на съемочных площадках. "Фокусировка с помощью ИИ-технологии все еще не дотягивает до профессиональной, но для рядовых пользователей — это очень круто".

В третьем ролике "Подвал" женщина ходит по затемненному дому, а голос за кадром зовет: "Помоги мне!". Героиня сюжета отвечает: "Боюсь… что качество изображения пострадает при таком тусклом освещении", но голос, который доносится из подвала, уверяет ее, что напротив — она "смотрится прекрасно".

Пользователи форума Macrumours оценили актерский потенциал героини ролика.

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