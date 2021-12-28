"Драматичный Павел". Apple випустила рекламне відео iPhone 13 Pro російською мовою
Apple намагалася показати, що камера смартфона дозволяє додати більше драматизму відео, проте користувачів ролик неабияк повеселив.
Apple представила нові рекламні відео з позначкою "Знято на iPhone". У цих роликах наголошується на можливостях камери флагманського пристрою Apple. Одне з відео — російською. Промо-відео опубліковані на офіційному каналі в YouTube.
Маркетологи Apple назвали російськомовне відео "Павлом". Кадри знято на iPhone 13 Pro у чорно-білих тонах. За сюжетом чоловік сидить у кріслі, звучить сумна музика. Заходить жінка і звертається до персонажа в кріслі — питає, чи все гаразд.
"Из-за этого медленного нервирующего зума кажется, что твой персонаж погружается в безумие", — з акцентом, але все ж таки російською, вимовляє вона незвичайний рекламний слоган для iPhone 13 Pro.
Так, розробник iPhone 13 Pro намагається показати, що триразовий оптичний зум, яким оснащена камера смартфона, додає більше драми в кадр.
"Вийшло крінжово", — коментують користувачі в соцмережах.
До промо-кампанії увійшли ще два ролики. В одному з них під назвою "Детективи" американські правоохоронці, сидячи в машині, діляться міркуваннями про "Кінематографічний режим", що дає можливість змінювати фокус між об'єктами зйомки.
Читачі сайту Macrumours зазначили якість зйомки, близьку до фільму. Але водночас і висловилися, що зображення було розмите по краях.
Розмиті краї інший користувач пояснив тим, що відео було знято не професійною камерою, яка зазвичай використовується на знімальних майданчиках. "Фокусування за допомогою ШІ-технології все ще не дотягує до професійного, але для пересічних користувачів це дуже круто".
У третьому ролику "Підвал" жінка ходить по затемненому будинку, а голос за кадром кличе: "Допоможи мені!". Героїня сюжету відповідає: "Боюсь… що якість зображення постраждає при такому тьмяному освітленні", але голос, що доноситься з підвалу, запевняє її, що навпаки — вона "виглядає чудово".
Користувачі форуму Macrumours оцінили акторський потенціал героїні ролика.
Раніше Фокус розбирався, чому Мінцифри засекретило меморандум про співпрацю з Apple. У міністерстві стверджують, що відомості про домовленості з Apple спочатку не призначалися для широкомовного розголосу. Українські чиновники назвали це стандартною світовою практикою.