Вызывать украинцев в суд теперь можно будет через приложение "Дія" (видео)

С помощью новой функции уже не будет ситуаций, когда участник суда даже не знает о заседании.

Приложение "Дія" запустило в тестовом режиме новую функцию, с помощью которой гражданам будут заранее поступать уведомления о судебных заседаниях, которые их касаются. Об этом в Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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Обычно о предстоящем суде предупреждают почтой, но часто люди говорят, что не получили информацию вовремя. Новая функция "Дії", по словам чиновника, позволит не пропустить заседание. Не зависимо от того, выступает человек истцом или ответчиком, уведомления будут приходить заранее. Чтобы новая функция "Дії" работала, обновлять приложение не нужно. Достаточно в настройках включить опцию "Разрешить уведомления".

"Ведь у многих были ситуации, когда вы не знали, что слушается дело в суде, где вы являетесь участником. Теперь все изменится. Вы заранее получите уведомление о том, какой судебный спор и кем вы выступаете в суде, – истцом или ответчиком", — сообщил Федоров.

[ + – ] Минцифры запустило новую функцию

Напомним, с 19 декабря с помощью приложения "Дія" можно получить тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса.

Еще в материале Фокуса сообщалось, что недавно Рада приняла закон, который позволит украинцам через "Дія" давать свое согласие на посмертное донорство органов.