Викликати українців до суду тепер можна буде через програму "Дія", — відео

За допомогою нової функції не буде ситуацій, коли учасник суду навіть не знає про засідання.

Додаток "Дія" запустив у тестовому режимі нову функцію, за допомогою якої громадянам заздалегідь надходитимуть повідомлення про судові засідання, що їх стосуються. Про це в Telegram повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

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Зазвичай про майбутній суд попереджають поштою, але люди кажуть, що не отримали інформацію вчасно. Нова функція Дії, за словами чиновника, дозволить не пропустити засідання. Незалежно від того, чи виступає людина позивачем або відповідачем, повідомлення будуть надходити заздалегідь. Щоб нова функція "Дії" працювала, оновлювати програму не потрібно. Достатньо ввімкнути опцію "Дозволити повідомлення".

"Адже в багатьох були ситуації, коли ви не знали, що слухається справа в суді, де ви є учасником. Тепер усе зміниться. Ви заздалегідь отримаєте повідомлення про те, яка судова суперечка і ким ви виступаєте в суді, – позивачем чи відповідачем", — повідомив Федоров.

[ + – ] Мінцифри запустило нову функцію

Нагадаємо, з 19 грудня за допомогою програми "Дія" можна отримати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу.

Ще в матеріалі Фокусу повідомлялося, що нещодавно Рада ухвалила закон, який дозволить українцям через "Дію" давати свою згоду на посмертне донорство органів.