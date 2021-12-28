Мальчик с IQ выше, чем у Альберта Эйнштейна, инвестировал в криптовалюту
Двенадцатилетний вундеркинд из Великобритании наблюдает за рынком криптовалют и хочет стать программистом.
Британский школьник из Бристоля Барнаби Суинберн оказался обладателем высшего IQ, чем у Альберта Эйнштейна. Двенадцатилетний вундеркинд попросил на Рождество тест Mensa и криптовалюту, пишет Bristol Post.
Барнаби Суинберн принят в общество IQ Mensa International — самую известную организацию для людей с высоким коэффициентом интеллекта. Тинейджер набрал 162 балла в тесте на IQ, что является максимально возможным баллом для детей младше 18-ти лет.
"Уровень IQ Барнаби выше, чем у 99% населения Земли, ведь средний показатель в мире составляет около 100 баллов. Считается, что IQ Эйнштейна составляет 160 баллов, что означает, что юный британец превосходит одного из величайших физиков всех времен", — пишет СМИ.
"В Mensa есть два типа тестов: первый — это в основном изображения и последовательности, второй — многоязычный. Они проходят два теста и получают самый высокий результат. Он получил максимально возможный балл для ребенка — 162 балла", — рассказала мама вундеркинда Гислен Суинберн.
Помимо теста Mensa, Барнаби в качестве рождественского подарка попросил криптовалюту.
"Он наблюдал за крипторынком", — отметила Гислен.
На Рождество мальчик получил конверт с деньгами, которые перевел в диджитал-активы. Однако семья Суинберн не раскрыла, какую сумму они инвестировали и какие именно цифровые валюты были выбраны.
В будущем юный вундеркинд хочет стать программистом. Он планирует поступить в Оксфорд и уже начал посещать университетские курсы.
Гислен описывает своего сына как "просто прекрасного". Она говорит, что Барнаби очень амбициозный, но при этом он большой шутник, заботливый и милый.
Дети, интеллект которых поражает
Барнаби Суинберн — далеко не единственный ребенок с очень высоким IQ. Например, бельгиец Лоран Симонс с коэффициентом интеллекта 145 закончил технический университет Эйндховена в 11 лет. Мальчик мечтает сделать людей бессмертными.
Адхара Перес Санчес, 10-летняя мексиканка, имеет IQ 162 балла — на два балла выше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. Девочка мечтает стать космонавтом, чтобы изменить мир, отправиться в космос и даже колонизировать Марс.
12-летний Калеб Андерсон недавно начал свой второй год в техническом колледже Чаттахучи в Мариетте, штат Джорджия. Он хочет стать космонавтом, как и много других детей. К 14 годам он получит диплом аэрокосмического инженера. Гениальный мальчик говорит, что хочет пройти стажировку у основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.
12-летняя Елена Викер учится в Университете штата Аризона и стремится стать инженером NASA до 16 лет.
"Я всегда мечтала быть инженером, потому что всю жизнь мне нравилось строить", — говорит Викер.
Ранее Фокус писал, что 13-летний мальчик из Индии управляет миллионами криптоинвесторов. Гаджеш Наик, который учится в 8-ом классе Народной средней школы в Панаджи разработал приложения для людей, которые хотят инвестировать в биткоин и альткоины.