Хлопчик з IQ вищим, ніж в Альберта Ейнштейна, інвестував у криптовалюту

Дванадцятирічний вундеркінд із Великобританії спостерігає за ринком криптовалют та хоче стати програмістом.

Британський школяр із Брістоля Барнабі Суінберн виявився володарем вищого IQ, ніж Альберт Ейнштейн. Дванадцятирічний вундеркінд попросив на Різдво тест Mensa та криптовалюту, пише Bristol Post.

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Барнабі Суінберн прийнято у спільноту IQ Mensa International — найвідомішу організацію для людей з високим коефіцієнтом інтелекту. Тінейджер набрав 162 бали в тесті на IQ, що є максимально можливим балом для дітей віком до 18-ти років.

"Рівень IQ Барнабі вищий, ніж у 99% населення Землі, адже середній показник у світі становить близько 100 балів. Вважається, що IQ Ейнштейна становить 160 балів, що означає, що юний британець перевершує одного з найбільших фізиків усіх часів", — пише ЗМІ.

"У Mensa є два типи тестів: перший — це в основному зображення та послідовності, другий — багатомовний. Вони проходять два тести й отримують найвищий результат. Він отримав максимально можливий бал для дитини — 162 бали", — розповіла мама вундеркінда Гіслен Суінберн.

Крім тесту Mensa, Барнабі як різдвяний подарунок попросив криптовалюту.

"Він спостерігав за крипторинком", — зазначила Гіслен.

На Різдво хлопчик отримав конверт із грошима, які перевів у діджитал-активи. Проте сім'я Суінберн не розкрила, яку суму вони інвестували та які саме цифрові валюти були обрані.

У майбутньому юний вундеркінд хоче стати програмістом. Він планує вступити до Оксфорду і вже почав відвідувати університетські курси.

Гіслен описує свого сина як "просто прекрасного". Вона каже, що Барнабі дуже амбітний, але при цьому він великий жартівник, дбайливий та милий.

Діти, інтелект яких вражає

Барнабі Суінберн — далеко не єдина дитина з дуже високим IQ. Наприклад, бельгієць Лоран Сімонс з коефіцієнтом інтелекту 145 закінчив технічний університет Ейндховена в 11 років. Хлопчик мріє зробити людей безсмертними.

Адхара Перес Санчес, 10-річна мексиканка, має IQ 162 бали — на два бали вище, ніж в Альберта Ейнштейна та Стівена Гокінга. Дівчинка мріє стати космонавтом, щоб змінити світ, вирушити до космосу і навіть колонізувати Марс.

12-річний Калеб Андерсон нещодавно розпочав свій другий рік у технічному коледжі Чаттахучі в Марієтті, штат Джорджія. Він хоче стати космонавтом, як багато інших дітей. До 14 років він отримає диплом аерокосмічного інженера. Геніальний хлопчик каже, що хоче пройти стажування в засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска.

12-річна Олена Вікер навчається в Університеті штату Аризона та прагне стати інженером NASA до 16 років.

"Я завжди мріяла бути інженером, тому що все життя мені подобалося будувати", — каже Вікер.

Раніше Фокус писав, що 13-річний хлопчик з Індії управляє мільйонами криптоінвесторів. Гаджеш Наїк, який навчається у 8-му класі Народної середньої школи в Панаджі, розробив додатки для людей, які хочуть інвестувати в біткоїн та альткоїни.