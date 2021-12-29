Телевизор по цене смартфона: топ-5 недорогих Smart TV, которые можно купить в Украине

Техника становится "умнее", а полезные функции — доступнее. Фокус выяснил, какими возможностями обладают бюджетные телевизоры и в какую цену они продаются.

Xiaomi выпустила новый недорогой Smart TV Xiaomi Mi TV EA 70 по цене чуть больше $500, который предлагает хорошие возможности за относительно небольшие деньги. Фокус подобрал похожие модели стоимостью до 15 тыс. грн и составил рейтинг бюджетных телевизоров по цене смартфона, которые можно сегодня купить в Украине.

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Xiaomi Mi TV EA70

Недорогие телевизоры Mi TV EA70 получили 70-дюймовый экран с разрешением 3840×2160 пикс. (4К), соотношением 16:9, яркость до 300 нит, частоту обновления 60 Гц, контрастность 4000:1. Начинку телевизора поместили в полностью металлическую раму премиального качества толщиной 2 мм, поэтому соотношение дисплея к корпусу составляет 97,9%. Модель поддерживает 1,07 млрд цветов, а мощные стереодинамики обеспечивают качественный звук.

Несмотря на бюджетную компоновку, новинка получила неплохой процессор Quadcore Cortex A35, а также модуль с 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ внутренней памяти. Работает устройство под управлением операционной системы MIUI for TV 3.0 на базе Android, оснащено встроенной системой "умного" дома, системой голосовой связи в дальней зоне и поддерживает голосовой поиск.

Как пишет Gizchina, модель доступна для предварительного заказа с 27 декабря, 31 декабря производитель начнет продавать их в Китае. На международный рынок она должна попасть уже в 2022 году. Модели Mi TV EA70 претендуют на звание лучших бюджетных телевизоров 2021 года.

Xiaomi Mi TV P1

Недорогая линейка телевизоров, которая постепенно пополняет ассортимент товаров на украинском рынке. Сейчас в продаже находится модель с диагональю 32 дюйма по цене около 7 тыс. грн, 43 дюйма — 11 тыс. грн, 50 дюймов — 14 тыс. грн. В 2022 году Xiaomi должна отгрузить еще 55-дюймовые Mi TV P1, однако их цена составит около 16 тыс. грн.

У 32-дюймовой версии разрешение составляет 1366 x 768 пикс., а у всех остальных — 4К. Весь модельный ряд получил очень тонкие рамки и угол обзора 178°, поддерживает технологии Dolby Vision и HDR10+ для детализированного изображения в ярких и темных сценах, а также MEMC для четких кадров в движении. Операционной системой Android TV можно управлять при помощи голосовых команд, а пульт Bluetooth 360° позволяет переключать каналы из любой точки комнаты. За звук отвечают 2 стереодинамика мощностью 5 Вт, а также технология декодирования Dolby Audio и DTS-HD.

Samsung UE43AU7100

Хороший недорогой телевизор с разрешением 4К и LCD-панелью, который подойдет для семейного досуга. 8,3-килограммовый корпус вмещает в себе экран диагональю 43 дюйма и контрастностью до 5000:1. Графический процессор Crystal 4K с улучшенной обработкой цвета обеспечит приятную картинку и плавные движения. Модель имеет встроенный цифровой тюнер, поддерживающий стандарты DVB-T2, DVB-S2, DVB-C.

Samsung оснастили UE43AU7100 собственной ОС Tizen и функцией Tap View — достаточно коснуться корпуса смартфоном, чтобы контент передался на него. Стереодинамики общей мощностью 10 Вт обеспечивают хороший объемный звук благодаря технологии Dolby Digital Plus. В Украине такие ТВ панели недорогие – примерно 12 тыс. грн.

LG 43UP7700

Еще одна качественный бюджетный телевизор родом из Южной Кореи. Цены на этот LCD телевизор с диагональю 43 дюйма, разрешением 4К и частотой обновления 60 ГЦ стартуют от 11 тыс. грн. За эти деньги LG обещает сбалансированные функции и продвинутый игровой потенциал.

Устройство получило четырехъядерный процессор a5 4K с искусственным интеллектом, который усиливает контрастность, устраняет помехи, усиливает звук и масштабирует видео под нужное разрешение. Операционная система webOS совместима с системой "умного" дома ThinQ и многофункциональным гироскопическим пультом LG Magic Remote. Поддерживаются технологии Active HDR, HGiG, HDR 10+, Ultra Surround. Мощность динамиков составляет 10 Вт.

Haier 4K Smart TV BX

LCD-телевизор Haier с диагональю 50 дюймов, разрешением 3840 x 2160 пикс. (4К), частотой обновления 60 Гц, яркостью до 280 нит и простым дизайном, который хорошо впишется в любой интерьер. Встроенный тюнер поддерживает современные форматы кодирования, два динамика по 10 Вт обеспечивают объемный звук с функцией автоматического контроля.

Модель работает под управлением операционной системы Android TV 9. Haier скрывает, какой конкретно процессор установила, однако обещает мощность четырех ядер. Поддерживается WiFi 5 Гц и Bluetooth 5.0. В Украине за Haier 4K Smart TV BX придется заплатить около 12 тыс. грн.

Philips 43PUS7906

Один из самых дорогих телевизоров в этом рейтинге — за диагональ 43 дюйма придется отдать от 12,5 тыс. грн. Модель обладает 4К-разрешением, частотой обновления 60 Гц, подсветкой Phillips Ambilight, которая динамично подстраивает внутреннее излучение под изображение и увеличивает эффект погружения.

Фирменная ОС Philips Smart TV на базе Android 10 и процессор Pixel Precise Ultra HD предусматривают продвинутые мультимедийные функции. Систему из двух динамиков по 10 Вт усиливают технологии Dolby Atmos и Dolby Bass Enhancement. Объем встроенной памяти составляет 8 ГБ, поддерживается управление голосом.

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