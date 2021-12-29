Телевізор за ціною смартфона: топ-5 недорогих Smart TV, які можна купити в Україні

Техніка стає "розумнішою", а корисні функції — доступнішими. Фокус з'ясував, які можливості мають бюджетні телевізори і за яку ціну вони продаються.

Xiaomi випустила новий недорогий Smart TV Xiaomi Mi TV EA 70 за ціною трохи більше $500, який пропонує хороші можливості за невеликі гроші. Фокус підібрав схожі моделі вартістю до 15 тис. грн і склав рейтинг бюджетних телевізорів за ціною смартфона, які можна сьогодні купити в Україні.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Xiaomi Mi TV EA70

Недорогі телевізори Mi TV EA70 отримали 70-дюймовий екран із роздільною здатністю 3840×2160 пікс. (4К), співвідношенням 16:9, яскравість до 300 ніт, частоту оновлення 60 Гц, контрастність 4000:1. Начинку телевізора помістили в повністю металеву раму преміальної якості товщиною 2 мм, тому співвідношення дисплея до корпусу становить 97,9%. Модель підтримує 1,07 млрд кольорів, а потужні стереодинаміки забезпечують якісний звук.

Незважаючи на бюджетне компонування, новинка отримала непоганий процесор Quadcore Cortex A35, а також модуль з 1,5 ГБ оперативної та 8 ГБ внутрішньої пам'яті. Працює пристрій під керуванням операційної системи MIUI for TV 3.0 на базі Android, оснащений вбудованою системою "розумного" будинку, системою голосового зв'язку в дальній зоні та підтримує голосовий пошук.

Як пише Gizchina, модель доступна для попереднього замовлення з 27 грудня, 31 грудня виробник почне продавати їх у Китаї. На міжнародний ринок вона має потрапити вже в 2022 році. Моделі Mi TV EA70 претендують на звання найкращих бюджетних телевізорів 2021 року.

Xiaomi Mi TV P1

Недорога лінійка телевізорів, яка поступово поповнює асортименти товарів на українському ринку. Зараз у продажу знаходиться модель з діагоналлю 32 дюйми за ціною майже 7 тис. грн, 43 дюйми — 11 тис. грн, 50 дюймів — 14 тис. грн. У 2022 році Xiaomi має відвантажити ще 55-дюймові Mi TV P1, проте їхня ціна складе приблизно 16 тис. грн.

У 32-дюймової версії роздільна здатність становить 1366x768 пікс., а в усіх інших — 4К. Весь модельний ряд отримав дуже тонкі рамки та кут огляду 178°, підтримує технології Dolby Vision і HDR10+ для деталізованого зображення у яскравих і темних сценах, а також MEMC для чітких кадрів у русі. Ви можете керувати операційною системою Android TV за допомогою голосових команд, а пульт Bluetooth 360° дозволяє перемикати канали з будь-якої точки кімнати. За звук відповідають 2 стереодинаміки потужністю 5 Вт, а також технологія декодування Dolby Audio та DTS-HD.

Samsung UE43AU7100

Хороший недорогий телевізор із роздільною здатністю 4К та LCD-панеллю, що підійде для сімейного дозвілля. 8,3-кілограмовий корпус вміщує в собі екран діагоналлю 43 дюйми та контрастністю до 5000:1. Графічний процесор Crystal 4K з покращеною обробкою кольору забезпечить приємну картинку та плавні рухи. Модель має вбудований цифровий тюнер, який підтримує стандарти DVB-T2, DVB-S2, DVB-C.

Samsung оснастили UE43AU7100 власною ОС Tizen і функцією Tap View — достатньо торкнутися корпусу смартфоном, щоб контент передався на нього. Стереодинаміки загальною потужністю 10 Вт забезпечують добрий об'ємний звук завдяки технології Dolby Digital Plus. В Україні такі ТВ-панелі недорогі — приблизно 12 тис. грн.

LG 43UP7700

Ще один якісний бюджетний телевізор родом із Південної Кореї. Ціни на цей LCD телевізор із діагоналлю 43 дюйми, роздільною здатністю 4К та частотою оновлення 60 ГЦ стартують від 11 тис. грн. За ці гроші LG обіцяє збалансовані функції та просунутий ігровий потенціал.

Пристрій отримав чотириядерний процесор a5 4K зі штучним інтелектом, який посилює контрастність, усуває перешкоди, посилює звук і масштабує відео під потрібну роздільну здатність. Операційна система webOS сумісна із системою "розумного" будинку ThinQ і багатофункціональним гіроскопічним пультом LG Magic Remote. Підтримується технологія Active HDR, HGiG, HDR 10+, Ultra Surround. Потужність динаміків складає 10 Вт.

Haier 4K Smart TV BX

LCD-телевізор Haier із діагоналлю 50 дюймів, роздільною здатністю 3840x2160 пікс. (4К), частотою оновлення 60 Гц, яскравістю до 280 ниток і простим дизайном, який добре впишеться у будь-який інтер'єр. Вбудований тюнер підтримує сучасні формати кодування, два динаміки по 10 Вт забезпечують об'ємний звук із функцією автоматичного контролю.

Модель працює під управлінням операційної системи Android TV 9. Haier приховує, який саме процесор встановила, але обіцяє потужність чотирьох ядер. Підтримується WiFi 5 Гц і Bluetooth 5.0. В Україні за Haier 4K Smart TV BX доведеться заплатити майже 12 тис. грн.

Philips 43PUS7906

Один із найдорожчих телевізорів у цьому рейтингу — за діагональ 43 дюйми доведеться віддати від 12,5 тис. грн. Модель має 4К-роздільну здатність, частоту оновлення 60 Гц, підсвічування Phillips Ambilight, яка динамічно підлаштовує внутрішнє випромінювання під зображення і збільшує ефект занурення.

Фірмова ОС Philips Smart TV на базі Android 10 і процесор Pixel Precise Ultra HD передбачають просунуті мультимедійні функції. Систему з двох динаміків по 10 Вт посилюють технології Dolby Atmos і Dolby Bass Enhancement. Об'єм вбудованої пам'яті становить 8 ГБ, підтримується керування голосом.

Раніше склали рейтинг найкращих 4К-телевізорів 2021 року, які варто купити. Експерти назвали сім топових моделей, орієнтуючись на тип дисплея, вартість, основні характеристики та набір функцій.