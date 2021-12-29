Водительские права, техпаспорта, студенческие в "Дії" приравняли к бумажным документам

Никто не будет иметь права требовать у владельца цифрового удостоверения бумажный документ, обещают в Минцифре.

Цифровые водительские права, техпаспорта и студенческие билеты в "Дії" приравняли к бумажным и пластиковым документам. Соответствующие постановления Кабинет министров принял на заседании 29 декабря, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем telegram-канале.

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С 2019 года электронный студенческий билет, водительское удостоверение и техпаспорт действовали в Украине в рамках экспериментальных проектов (проекты были реализованы Минцифры совместно с Министерством внутренних дел и Министерством образования и Украины, — ред.), отметил министр. Теперь они будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные аналоги.

"Ими можно пользоваться где угодно, и никто не будет иметь права требовать у владельца цифрового удостоверения бумажный документ", — говорится в telegram-канале Минцифры.

Постепенно все важные документы в Украине будут доступны в "Дії", заявляет глава Минцифры.

"Мы сделали первый большой шаг по внедрению электронных документов в Украине в августе, когда запустили цифровые паспорта. Теперь, благодаря принятому закону про режим paperless, в Украине появилось понятие электронных документов. И это позволяет нам гораздо быстрее оцифровывать документы", — написал Федоров.

По информации Минцифры, украинцы создали в "Дії" 4,4 млн водительских удостоверений, 751 тыс. е-студенческих и 4,2 млн техпаспортов.

Постановления вступят в силу после их публикации.

Напомним, 23 августа 2021 года вступил в силу закон о цифровых паспортах и теперь паспорт в "Дія" имеет такую ​​же юридическую силу, что и бумажный.

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