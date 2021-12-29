Водійські права, техпаспорти, студентські у "Дії" прирівняли до паперових документів

Ніхто не матиме права вимагати у власника цифрового посвідчення паперового документа, обіцяють у Мінцифрі.

Цифрові водійські права, техпаспорти та студентські квитки в "Дії" прирівняли до паперових та пластикових документів. Відповідні ухвали Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 29 грудня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму telegram-каналі.

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З 2019 року електронний студентський квиток, посвідчення водія та техпаспорт діяли в Україні у межах експериментальних проєктів (проєкти були реалізовані Мінцифрою спільно з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством освіти та України, — ред.), зазначив міністр. Тепер вони матимуть таку саму юридичну силу, як і паперові аналоги.

"Ними можна користуватися будь-де, і ніхто не матиме права вимагати у власника цифрового посвідчення паперовий документ", — йдеться в telegram-каналі Мінцифри.

Поступово всі важливі документи в Україні будуть доступні у "Дії", заявляє голова Мінцифри.

"Ми зробили перший великий крок щодо впровадження електронних документів в Україні в серпні, коли запустили цифрові паспорти. Тепер, завдяки ухваленому закону про режим paperless, в Україні з'явилося поняття електронних документів. І це дозволяє нам швидше оцифровувати документи", — написав Федоров.

За інформацією Мінцифри, українці створили в "Дії" 4,4 млн посвідчень водіїв, 751 тис. е-студентських та 4,2 млн техпаспортів.

Постанови набудуть чинності після публікації.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року набув чинності закон про цифрові паспорти і тепер паспорт у "Дії" має таку ж юридичну силу, що й паперовий.

Раніше Фокус писав про 5 цифрових досягнень України за 2021 рік, якими пишається голова Мінцифри Михайло Федоров.