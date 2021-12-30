Экс-дизайнер Google рассказал, как обмануть мозг и победить зависимость от смартфона

Главное — лишить мозг постоянных микровознаграждений, которые он получает во время пролистывания лент соцсетей или случайного блуждания по Интернету. Оказалось, это совсем нетрудно.

Бывший специалист по этике дизайна Google Тристан Харрас предложил простой метод избавления от "гаджетомании". Подробности издание Wired написало в Instagram.

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Желание постоянно сидеть в Интернете, скроллить ленту социальных сетей или проверять уведомления приводит к тому, что многие люди слишком много времени проводят перед экранами смартфонов. Чтобы устранить эту проблему, программисты предлагают разные варианты:

отключить уведомления,

пользоваться старыми телефонами,

удалить лишние приложения,

установить приложение, ограничивающее пребывание в онлайне.

По мнению Тристана Хараса, достаточно просто перевести аппарат в "серый режим". Обесцвечивание экрана и, как следствие, всех изображений, сделает виртуальную среду не такой увлекательной и манящей, считает Харас. По сути, вы обманете мозг: в оттенках серого любая забава становится мрачной и скучной, поэтому к ней не хочется возвращаться. Это может сработать как с играми, так и с социальными сетями.

Как пишет Wired, идея "серого режима" для смартфонов вылилась в целое движение по созданию соответствующего инструментария. Пользователи создают программы-"переключатели" разной степени сложности и успешности, некоторые из них предусмотрены в операционных системах по умолчанию.

Так, в iPhone необходимо открыть "Настройки" — "Доступ" — "Дисплей и размер текста" — "Цветовые фильтры". Там есть переключатель, который открывает функцию шкалы оттенков серого (Grayscale). После ее активации изображение на экране станет исключительно серым и невзрачным, однако цвета можно снова вернуть в любой момент. Для усиления эффекта можно также уменьшить яркость экрана.

В операционной системе Android 9.0 (или версиях поновее) переключатель оттенков серого является частью встроенного набора инструментов "Цифрового благополучия" (Digital Wellbeing). Его можно найти в "Настройках" в разделе "Цифровое благополучие и родительский контроль" — "Отдых" (Wind down). Последняя функция сделает экран серым и отключит все уведомления, но только в заданное время.

В более старых версиях Android придется сначала активировать режим разработчика в разделе "О телефоне" — для этого нужно семь раз нажать на "Номер сборки". После этого в основном меню появится новый раздел, где можно выбрать монохромную цветовую гамму.

На телефонах Samsung в быстрых настройках нет опции "серого режима", ее необходимо активировать в настройках "Отдыха". Яркие цвета можно устранить, задав временной диапазон.

В последних моделях Pixel можно и вовсе перетащить переключатель "серого режима" на панель значков и переходить в один клик. На телефонах OnePlus в быстром доступе есть режим чтения: он делает экран серым и увеличивает контраст, как у электронной книги.

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