Ексдизайнер Google розповів, як обдурити мозок і перемогти залежність від смартфона

Знизивши барвистість і яскравість картинки, користувач просто занудьгує та втратить інтерес до соціальних мереж і додатків.

Колишній фахівець із етики дизайну Google Трістан Харрас запропонував простий метод позбавлення від "гаджетоманії". Подробиці видання Wired написало в Instagram.

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Бажання постійно сидіти в інтернеті, скролити стрічку соціальних мереж або перевіряти повідомлення призводить до того, що багато людей надто багато часу проводять перед екранами смартфонів. Щоб усунути цю проблему, програмісти пропонують різні варіанти:

відключити повідомлення,

користуватися старими телефонами,

видалити зайві програми,

встановити програму, що обмежує перебування в онлайні.

На думку Трістана Харраса, досить просто перевести апарат у "сірий режим". Знебарвлення екрану і, як наслідок, усіх зображень, зробить віртуальне середовище не таким захопливим і привабливим, вважає Харрас. По суті, ви обдурите мозок: у відтінках сірого будь-яка забава стає похмурою та нудною, тому до неї не хочеться повертатися. Це може спрацювати як із іграми, і з соціальними мережами.

Як пише Wired, ідея "сірого режиму" для смартфонів вилилася в цілий рух щодо створення відповідного інструментарію. Користувачі створюють програми-перемикачі різного ступеня складності й успішності, деякі з них передбачені в операційних системах за замовчуванням.

Так, в iPhone необхідно відкрити "Налаштування" — "Доступ" — "Дисплей і розмір тексту" — "Колірні фільтри". Там є перемикач, який відкриває функції шкали відтінків сірого (Grayscale). Після її активації зображення на екрані стане виключно сірим і непоказним, проте кольори можна знову повернути будь-якої миті. Для посилення ефекту можна також зменшити яскравість екрана.

В операційній системі Android 9.0 (або новіших версіях) перемикач відтінків сірого є частиною вбудованого набору інструментів "Цифрового благополуччя" (Digital Wellbeing). Його можна знайти в "Налаштуваннях" у розділі "Цифрове благополуччя та батьківський контроль" — "Відпочинок" (Wind down). Остання функція зробить екран сірим і відключить усі сповіщення, але лише в заданий час.

У старіших версіях Android доведеться спочатку активувати режим розробника в розділі "Про телефон" — для цього потрібно сім разів натиснути на "Номер складання". Після цього в основному меню з'явиться новий розділ, де ви можете вибрати монохромну колірну гаму.

На телефонах Samsung у швидких налаштуваннях немає опції "сірого режиму", її необхідно активувати в "Відпочинку". Яскраві кольори можна усунути, задавши часовий діапазон.

В останніх моделях Pixel можна взагалі перетягнути перемикач "сірого режиму" на панель значків і переходити в один клік. На телефонах OnePlus швидкого доступу є режим читання: він робить екран сірим і збільшує контраст, як у електронної книги.

Раніше Фокус писав, як людство потрапило в залежність від соцмереж і онлайн-месенджерів. Збій роботи Facebook приніс багато негараздів людям, які тепер не можуть жити без онлайн-зв'язку.