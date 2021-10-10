В плену у Facebook. Как человечество попало в зависимость от соцсетей и онлайн-мессенджеров

Он нашел в Facebook девушку своей мечты. Переписка затянулась надолго, решиться позвать ее на свидание оказалось совсем нелегко. Вот долгожданная встреча назначена в кафе, которое они оба хорошо знают.

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Надо же было такому случиться, что именно в этот день на работе аврал и придется задержаться допоздна. Казалось бы, ничего страшного свидание можно перенести на другой вечер. Он берет в руки телефон и с ужасом понимает, что мессенджер, в котором они до сих пор общались, не работает.

Как сообщить, что он не сможет прийти? Можно послать личное сообщение в Instagram. Нет – там тоже глухо. Она придет в кафе, посидит за столиком одна в напрасном ожидании, решит, что ее продинамили и точно всюду его забанит. Даже если мессенджеры снова заработают, он не сможет ей ничего объяснить.

Звучит, как завязка шаблонного голливудского ромкома. В самом деле, еще недавно, услышав описание подобной ситуации, я бы решила, что это неправдоподобный киношный штамп, что на самом деле парень, назначивший девушке встречу, наверняка, записал бы ее телефон.

Ирония в том, что речь идет о вполне реальной истории. Приятель, с явным огорчением рассказывал о том, как глобальный технический сбой в работе Facebook, Instagram и Whatsapp сорвал ему романтическое знакомство.

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Все-таки он переживал чуть меньше, чем моя близкая подруга, для которой главным источником заработка сейчас является мелкий бизнес полностью завязанный на торговле в сети, а Facebook и Instagram служат основными площадками продвижения и вообще коммуникации с покупателями. В день глобального сбоя она потеряла нескольких очень выгодных заказчиков, потому что не смогла вовремя ответить на их вопросы и жалобы.

Мне этот сбой помешал поздравить с юбилеем бывшую учительницу, живущую в Соединенных Штатах. В день ее восьмидесятилетия я и еще несколько выпускников, должны были в назначенное время выйти на связь в видео чате. Наши изображения вывели бы на большой экран в зале, где проходило празднование. Мы долго готовили этот сюрприз для старушки, даже отрепетировали синхронное исполнение песни Happy Birthday по видео на разных континентах, но на беду, технические инструменты реализации нашего замысла были связаны с системами Facebook, поэтому учительница-именинница осталась без поздравлений выпускников.

В тот день множество моих знакомых из разных стран так или иначе ощутили негативные последствия временного прекращения работы трех глобальных коммуникативных платформ. Замерли рабочие чаты, прервались диалоги с действительными и потенциальными клиентами, не состоялись запланированные (а в некоторых случаях и оплаченные) онлайн консультации, у кого-то сорвались собеседования, у кого-то личные встречи.

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И вот, что в этой истории особенно любопытно. Взрослые неглупые люди, которым вообще то не нужно объяснять, что такое диверсификация и зачем она нужна, сплошь и рядом попадали в крайне неловкие ситуации или даже несли убытки, из-за того, что важные для них коммуникации с миром оказались замкнуты на трех, связанных между собой, платформах.

Большинство из них даже не задумывались о том, насколько сильно их повседневное благополучие зависит от Facebook, Instagram и Whatsapp до тех пор, пока все они разом не отказали.

Уж, казалось бы, чего проще – подстрахуйте себя, заранее позаботившись об альтернативных каналах коммуникации. Существуют же и другие платформы, не хуже. Да и оффлайновая телефонная связь – штука полезная. Особенно, если учесть, что менее масштабные, но ощутимые сбои в работе Facebook случались не раз. Никто не назвал бы эту систему абсолютно надежной. Тем не менее, тысячи людей полностью ей доверились. Так действует магия удобства.

Готовые решения для всех или почти всех коммуникативных процессов для жизни и бизнеса. Возможность получить, хоть и не идеальный, но удобоваримый результат, не напрягая мозг, вот что подкупает пользователей.

Возможность не задумываться, действует как наркотик, от нее легко попасть в зависимость. Facebook и Instagram, изобилующие готовыми формулами для всего на свете, поймали массовую аудиторию в капкан расслабляющего удобства.

И недавний глобальный сбой напомнил нам, что удобство – не замена надежности, которую может обеспечить только диверсификация.