Для работы, учебы и игр: топ-7 популярных ноутбуков в Украине за свои деньги

Без ноутбука, как без рук — сегодня это и рабочий инструмент, и помощник для школьников, и неизменный "организатор" досуга. Какие модели лэптопов подойдут для различных целей, выяснил Фокус.

Мобильные устройства стремительно развиваются и постепенно вытесняют стационарные — во главе этого процесса стоят смартфоны, но и лэптопы не отстают. Фокус подобрал лучшие ноутбуки для работы, учебы, игр и ежедневного использования.

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Huawei MateBook D 16 — недорогой ноутбук для работы

Не всякий ноутбук подходит для работы. Выбирая модель для профессионального использования, следует учитывать, что машина должна иметь удобные клавиатуру и тачпад, хороший дисплей, набор стандартных портов и модули для выхода в Интернет или подключения к другим устройствам, таким как проектор.

Huawei MateBook D — хороший ноутбук для работы, цена и качество которого сбалансированы. Лаконичный дизайн в темно-серой расцветке выглядит стильно, но не привлекает лишнего внимания, а металлический корпус приятен на ощупь. Шарниры крышки позволяют открывать ее одной рукой, при этом корпус не приподнимается вслед за крышкой. Вес модели довольно мал, учитывая большой экран — 1,7 кг.

[ + – ] Ноутбук Huawei MateBook D 16

Характеристики Huawei MateBook D 16:

Дисплей: IPS, 16,1 дюйма, 16:9, 1920x1080 пикс., глянцевое покрытие

Процессор: 6-ядерный AMD Ryzen 5 4600H 3-4 ГГц

Память: 16 ГБ ОЗУ (DDR4-3200), жесткий диск на 512 ГБ

Аккумулятор: 3665 мАч

Видеокарта: AMD Radeon Graphics

Звук: 2 стереодинамика

Вес: 1,7 кг

Порты: 2x USB Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI, комбинированный разъем для наушников и микрофона

Цена: от 24,6 тыс. грн.

[ + – ] Обзор Huawei MateBook D 16

Acer Aspire 3 — надежный помощник для учебы

Какой ноутбук лучше для учебы? Во-первых, легкий, а во-вторых, производительный, ведь в свободное время школьнику или студенту наверняка захочется поиграть. По этой причине стоит присмотреться к Acer Aspire 3, который обещает большие возможности за приемлемую цену.

Модель выделяется качественной сборкой и довольно низким энергопотреблением, что позволяет ей дольше работать от батареи. Стандартный объем памяти можно расширить, добавив еще один жесткий диск SSD M.2. Изображение приятное для глаз, однако у экрана не лучшие углы обзора, кроме того, на корпусе остаются отпечатки пальцев, однако это не критический недостаток ноутбука для школьника или студента.

[ + – ] Модель Acer Aspire 3 Фото: techadvisor.com

Характеристики Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEP.002):

Дисплей: LED, 15,6 дюйма, 1920x1080 пикс. (FullHD)

Процессор: 4-ядерный Intel Core i7-1165G7 2,8-4,7 ГГц

Память: до 16 ГБ ОЗУ (DDR4), жесткий диск SSD M.2 PCIe на 512 ГБ

Аккумулятор: 4870 мАч

Видеокарта: Intel Iris Xe Graphics

Звук: встроенные стереодинамики и 2 микрофона

Вес: 1,7 кг

Порты: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) x2, HDMI 2.0 x1, USB 2.0 x1, RJ-45 (LAN) x1

Цена: от 23,5 тыс. грн.

[ + – ] Ноутбук Acer Aspire 3

Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6 — для работы и учебы

Xiaomi Mi Notebook Pro оснащен алюминиевым корпусом,15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920х1080 пикс., обеспечивающим яркую картинку и широкие углы обзора. Устройство отличает и хорошая производительность. На свое усмотрение вы можете выбрать модель с процессорами Core i5 или Core i7, мощности которых достаточно для повседневных задач. "На борту" имеется и видеокарта NVIDIA GeForce MX250, что, несомненно, является приятным бонусом. Из плюсов еще выделим подсветку клавиатуры и сканер отпечатков пальцев. В данном материале мы указываем цену и характеристики устройства с чипом Core i5.

[ + – ] Универсальный ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro

Характеристики Xiaomi Mi Notebook Pro:

Дисплей: 15,6 дюймов, 1920х1080 пикс.

Процессор: 4-ядерный, Intel Core i5-10210U, 1,6 ГГц,

Память: 8 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ,

Аккумулятор: 7900 мАч

Видеокарта: NVIDIA GeForce MX250, 2 ГБ

Звук: встроенные стереодинамики и микрофон

Вес: 1,9 кг

Порты: 2 x USB 3.0, 2 x USB 3.1 type C, 1 x HDMI, разъем под наушники/микрофон

Цена: от 24 тыс. грн.

[ + – ] Оценка работы Xiaomi Mi Notebook Pro

Lenovo Legion 7 16ACHg6 — мощный ноутбук для игр

В игровом сегменте представлены самые производительные машины, которые вместе с топовыми процессорами часто получают хорошие мультимедийные системы, видеокарты и экраны для максимально комфортного времяпровождения. Lenovo Legion 7 Gen 6 стал первым в мире 16-дюймовым игровым ноутбуком с дисплеем QHD.

Мощную начинку поддерживает система искусственного интеллекта Legion AI Engine, с помощью которой запустятся даже самые "тяжелые" игры. Модель поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync и OverDrive, снижающие задержку сигнала до 3 мc и обеспечивающие мгновенную реакцию. Lenovo также оснастила устройство интеллектуальной системой охлаждения Coldfront 3.0. Если подытожить, — это хороший ноутбук для работы и игр.

[ + – ] Ноутбуки модельного ряда Lenovo Legion

Характеристики Lenovo Legion 7:

Дисплей: 16 дюймов, QHD (2560x1600 пикс.) IPS, 16:10, 165 Гц

Процессор: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800H 3-4, 3 ГГц

Память: до 32 ГБ ОЗУ, жесткий диск M.2 NVMe PCIe SSD до 2 ТБ

Аккумулятор: 5210 мАч

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 ГБ)

Звук: 2 динамика Harman на 2 Вт с технологией Nahimic Audio

Вес: 2,5+ кг

Порты: USB Type-C (USB 3.2 Gen 2, Gen 1, DisplayPort 1.4), комбинированный разъем для наушников и микрофона, 3 x USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, RJ45.

Цена: от 65 тыс. грн.

[ + – ] Возможности Lenovo Legion

Acer TravelMate P2 P214-52 — универсальный лэптоп

Какой ноутбук лучше для домашнего пользования? Это аппарат с классическим дизайном, который не обладает высокой производительностью, однако хорошо справляется с повседневными задачами. Легкий противоударный корпус позволяет без труда переносить его из комнаты в комнату даже ребенку, не боясь случайно уронить на пол. Как следует из название, TravelMate — подходящее устройство не только для дома, но и для путешествий.

На ярком и контрастном дисплее приятно смотреть сериалы, а с усовершенствованной технологии Wi-Fi 6 (802.11ax) видео не будет тормозить. Кроме того, можно вставить 4G SIM-карту, чтобы подключиться к мобильному Интернету. Родители могут настроить разблокировку по отпечатку пальцев или распознаванию лица, чтобы дети не пользовались ноутбуком без спроса. Кроме того, это бюджетный ноутбук для игр, хотя самые топовые не потянет.

[ + – ] Ноутбук Acer TravelMate P2 P214-52 можно брать в поездки Фото: Acer

Характеристики Acer TravelMate P2:

Дисплей: 14 дюймов IPS, разрешение 1920x1080 пикс.

Процессор: 4-ядерный Intel Core i7-10510U (1,8 — 4,9 ГГц)

Память: до 32 ГБ ОЗУ (DDR4), жесткий диск SSD 256 ГБ

Аккумулятор: 3220 (4 ячейки)

Видеокарта: Intel UHD Graphics

Звук: 2 стереодинамика

Вес: 1,6 кг

Порты: 3 x USB 3.1 Type-A, 1 x USB 3.1 Type-C, HDMI, VGA, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона

Цена: от 23,7 тыс. грн.

[ + – ] Демонстрация Acer TravelMate P2

Lenovo IdeaPad 5 — шустрый ноутбук для развлечений

Большой и яркий экран, современные механизмы безопасности, приятный корпус и множество функций — что еще нужно для счастья? Разработчики уменьшили рамки дисплея (коэффициент активной площади — 90%) обеспечили возможность подключить дополнительный дисплей и технологию быстрой зарядки Quick Charge 2.0, чтобы пользователь мог как можно дольше пользоваться ноутбуком. Устройство подойдет для просмотра разного рода контента, игр, и для работы тоже.

[ + – ] Лэптоп Lenovo IdeaPad 5 хорош для развлечений

Характеристики Lenovo IdeaPad 5:

Дисплей: 14 дюймов, IPS, 1920x1080 пикс., антибликовое покрытие

Процессор: 4-ядерный Intel Core i5-1135G7 2,4-4,2 ГГц

Память: до 16 ГБ ОЗУ (DDR4), SSD на 512 ГБ

Аккумулятор: 56,5 Втч

Видеокарта: Intel Iris Xe Graphics или nVidia GeForce MX450

Звук: 2 фронтальных динамика по 2 Вт с технологией Dolby Audio

Вес: 1,52 кг

Порты: 2 x USB-A 3.1 (Gen 1) USB-C Gen 1 HDMI 1.4b, комбинированный разъем для наушников и микрофона

Цена: от 18,1 тыс. грн.

Apple MacBook Pro 14" — подарок для "яблокоеда"

Модель Apple MacBook Pro 14" 2021 года выпуска стоит недешево, однако ценители бренда, как правило, денег не жалеют. Итак, что же предлагают "яблочники" за более чем 65 тыс. грн? Безрамочный дисплей с диагональю 14,2 дюймов, FullHD-камеру, разрешение экрана в 3014х1964 пикс. и пиковую яркость в 1600 нит, отчего он не слепнет на солнце. Высокой производительностью отличается фирменный чип — M1 Pro, созданный по 5-нанометровому техпроцессу. Процессор выполнен по принципу "2 в 1", так как располагает и 8- или 10-ядерным центральным чипом, и 14- или 16-ядерной видеокартой (в зависимости от модификации). А самым главным подарком станет наличие большого количества разъемов, что делает устройство удобным для досуга, работы, учебы. Кстати, прошлогодняя модель обойдется гораздо дешевле.

[ + – ] Настоящий подарок для любителя Apple - MacBook Pro 14"

Характеристики MacBook Pro 14":

Дисплей: 14,2 дюйма, 3014х1964 пикс., Liquid Retina XDR

Процессор: 8-ядерный Apple M1 Pro

Память: 16 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ

Аккумулятор: 70 Втч

Видеокарта: 16-ядерная на M1 Pro

Звук: 6 динамиков, 3 микрофона, Dolby Atmos

Вес: 1,6 кг

Порты: 3x Thunderbolt 4 (USB Type-C USB 4); HDMI; 3,5- миллиметровый джек; MagSafe 3 port

Цена: от 67,4 тыс. грн.

[ + – ] Распаковка Apple MacBook Pro 14"

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