Для роботи, навчання та ігор: топ-7 популярних ноутбуків в Україні за свої гроші

Без ноутбука, як без рук, сьогодні це і робочий інструмент, і помічник для школярів, і незмінний "організатор" дозвілля. Які моделі лептопів підійдуть для різних цілей, дізнався Фокус.

Мобільні пристрої швидко розвиваються і поступово витісняють стаціонарні — на чолі цього процесу стоять смартфони, але й лептопи не відстають. Фокус підібрав найкращі ноутбуки для роботи, навчання, ігор та щоденного використання.

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Huawei MateBook D 16 — недорогий ноутбук для роботи

Не всякий ноутбук підходить для роботи. Вибираючи модель для професійного використання, варто враховувати, що машина повинна мати зручні клавіатуру та тачпад, гарний дисплей, набір стандартних портів та модулі для виходу в інтернет або підключення до інших пристроїв, таких як проєктор.

Huawei MateBook D – хороший ноутбук для роботи, ціна та якість якого збалансовані. Лаконічний дизайн у темно-сірому кольорі виглядає стильно, але не привертає зайвої уваги, а металевий корпус приємний на дотик. Шарніри кришки дозволяють відкривати її однією рукою, при цьому корпус не піднімається за кришкою. Вага моделі досить мала, враховуючи великий екран — 1,7 кг.

[ + – ] Ноутбук Huawei MateBook D 16

Характеристики Huawei MateBook D 16:

Дисплей: IPS, 16,1 дюймів, 16:9, 1920x1080 пікс., глянсове покриття

Процесор: 6-ядерний AMD Ryzen 5 4600H 3-4 ГГц

Пам'ять: 16 ГБ ОЗП (DDR4-3200), жорсткий диск на 512 ГБ

Акумулятор: 3665 мАг

Відеокарта: AMD Radeon Graphics

Звук: 2 стереодинаміки

Вага: 1,7 кг

Порти: 2x USB Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI, комбінований роз'єм для навушників та мікрофона

Ціна від 24,6 тис. грн.

[ + – ] Огляд Huawei MateBook D 16

Acer Aspire 3 — надійний помічник для навчання

Який ноутбук найкращий для навчання? По-перше, легкий, а по-друге, продуктивний, адже у вільний час школяру чи студенту точно захочеться пограти. Тому варто придивитися до Acer Aspire 3, який обіцяє великі можливості за прийнятну ціну.

Модель виділяється якісним складанням і досить низьким енергоспоживанням, що дозволяє їй довше працювати від батареї. Стандартний обсяг пам'яті можна розширити, додавши ще один жорсткий диск SSD M.2. Зображення приємне для очей, проте екран не має кращих кутів огляду, крім того, на корпусі залишаються відбитки пальців, однак це не критичний недолік ноутбука для школяра або студента.

[ + – ] Модель Acer Aspire 3 Фото: techadvisor.com

Характеристики Acer Aspire 3 A315-58 (NX.ADDEP.002):

Дисплей: LED, 15,6 дюймів, 1920x1080 пікс. (FullHD)

Процесор: 4-ядерний Intel Core i7-1165G7 2,8-4,7 ГГц

Пам'ять: до 16 ГБ ОЗП (DDR4), жорсткий диск SSD M.2 PCIe на 512 ГБ

Акумулятор: 4870 мАг

Відеокарта: Intel Iris Xe Graphics

Звук: вбудовані стереодинаміки та 2 мікрофони

Вага: 1,7 кг

Порти: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) x2, HDMI 2.0 x1, USB 2.0 x1, RJ-45 (LAN) x1

Ціна від 23,5 тис. грн.

[ + – ] Ноутбук Acer Aspire 3

Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6 — для роботи та навчання

Xiaomi Mi Notebook Pro оснащений алюмінієвим корпусом, 15,6-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 1920х1080 пікс, що забезпечує яскраву картинку та широкі кути огляду. Пристрій відрізняє хороша продуктивність. На свій розсуд ви можете вибрати модель з процесорами Core i5 або Core i7, потужності яких достатні для повсякденних завдань. "На борту" є і відеокарта NVIDIA GeForce MX250, що, безперечно, є приємним бонусом. З плюсів ще виділимо підсвічування клавіатури та сканер відбитків пальців. У цьому матеріалі ми вказуємо ціну та характеристики пристрою з чипом Core i5.

[ + – ] Універсальний ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro

Характеристики Xiaomi Mi Notebook Pro:

Дисплей: 15,6 дюймів, 1920х1080 пікс.

Процесор: 4-ядерний, Intel Core i5-10210U, 1,6 ГГц,

Пам'ять: 8 ГБ ОЗП, SSD 512 ГБ,

Акумулятор: 7900 мАг

Відеокарта: NVIDIA GeForce MX250, 2 ГБ

Звук: вбудовані стереодинаміки та мікрофон

Вага: 1,9 кг

Порти: 2 x USB 3.0, 2 x USB 3.1 type C, 1 x HDMI, роз'єм під навушники/мікрофон

Ціна від 24 тис. грн.

[ + – ] Оцінка роботи Xiaomi Mi Notebook Pro

Lenovo Legion 7 16ACHg6 — потужний ноутбук для ігор

В ігровому сегменті представлені найпродуктивніші машини, які разом з топовими процесорами часто отримують хороші мультимедійні системи, відеокарти та екрани для максимально комфортного проведення часу. Lenovo Legion 7 Gen 6 став першим у світі 16-дюймовим ігровим ноутбуком з дисплеєм QHD.

Потужну начинку підтримує система штучного інтелекту Legion AI Engine, за допомогою якої запустяться навіть найважчі ігри. Модель підтримує технології NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync і OverDrive, що знижують затримку сигналу до 3 мc і забезпечують миттєву реакцію. Lenovo також оснастила пристрій інтелектуальною системою охолодження Coldfront 3.0. Якщо підсумувати, це хороший ноутбук для роботи та ігор.

[ + – ] Ноутбуки модельного ряду Lenovo Legion

Характеристики Lenovo Legion 7:

Дисплей: 16 дюймів, QHD (2560x1600 пікс.) IPS, 16:10, 165 Гц

Процесор: 8-ядерний AMD Ryzen 7 5800H 3-4, 3 ГГц

Пам'ять: до 32 ГБ ОЗП, жорсткий диск M.2 NVMe PCIe SSD до 2 ТБ

Акумулятор: 5210 мАг

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 ГБ)

Звук: 2 динаміки Harman на 2 Вт з технологією Nahimic Audio

Вага: 2,5 кг

Порти: USB Type-C (USB 3.2 Gen 2, Gen 1, DisplayPort 1.4), комбінований роз'єм для навушників та мікрофона, 3 x USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, RJ45.

Ціна від 65 тис. грн.

[ + – ] Можливості Lenovo Legion

Acer TravelMate P2 P214-52 — універсальний лептоп

Який ноутбук найкращий для домашнього користування? Це апарат з класичним дизайном, який не має високої продуктивності, проте добре впорається з повсякденними завданнями. Легкий протиударний корпус дозволяє легко переносити його з кімнати в кімнату навіть дитині, не боячись випадково впустити на підлогу. Як випливає з назви, TravelMate — відповідний пристрій не тільки для дому, але і для подорожей.

На яскравому та контрастному дисплеї приємно дивитися серіали, а з удосконаленою технологією Wi-Fi 6 (802.11ax) відео не гальмуватиме. Крім того, можна вставити 4G SIM-карту, щоб підключитися до мобільного інтернету. Батьки можуть налаштувати розблокування за відбитком пальців або розпізнаванням обличчя, щоб діти не користувалися ноутбуком без попиту. Крім того, це бюджетний ноутбук для ігор, хоча найтоповіші не потягне.

[ + – ] Ноутбук Acer TravelMate P2 P214-52 можна взяти в поїздки Фото: Acer

Характеристики Acer TravelMate P2:

Дисплей: 14 дюймів IPS, роздільна здатність 1920x1080 пікс.

Процесор: 4-ядерний Intel Core i7-10510U (1,8 — 4,9 ГГц)

Пам'ять: до 32 ГБ ОЗП (DDR4), жорсткий диск SSD 256 ГБ

Акумулятор: 3220 (4 осередки)

Відеокарта: Intel UHD Graphics

Звук: 2 стереодинаміки

Вага: 1,6 кг

Порти: 3 x USB 3.1 Type-A, 1 x USB 3.1 Type-C, HDMI, VGA, комбінований аудіороз'єм для навушників/мікрофону

Ціна від 23,7 тис. грн.

[ + – ] Демонстрація Acer TravelMate P2

Lenovo IdeaPad 5 — спритний ноутбук для розваг

Великий та яскравий екран, сучасні механізми безпеки, приємний корпус та безліч функцій – що ще потрібно для щастя? Розробники зменшили рамки дисплея (коефіцієнт активної площі — 90%) забезпечили можливість підключити додатковий дисплей та технологію швидкого заряджання Quick Charge 2.0, щоб користувач міг якомога довше користуватися ноутбуком. Пристрій підійде для перегляду різноманітного контенту, ігор та для роботи.

[ + – ] Лептоп Lenovo IdeaPad 5 придатний для розваг

Характеристики Lenovo IdeaPad 5:

Дисплей: 14 дюймів, IPS, 1920x1080 пікс., покриття антивідблиску

Процесор: 4-ядерний Intel Core i5-1135G7 2,4-4,2 ГГц

Пам'ять: до 16 ГБ ОЗП (DDR4), SSD на 512 ГБ

Акумулятор: 56,5 Втч

Відеокарта: Intel Iris Xe Graphics або nVidia GeForce MX450

Звук: 2 фронтальні динаміки по 2 Вт з технологією Dolby Audio

Вага: 1,52 кг

Порти: 2 x USB-A 3.1 (Gen 1) USB-C Gen 1 HDMI 1.4b, комбінований роз'єм для навушників та мікрофона

Ціна від 18,1 тис. грн.

Apple MacBook Pro 14" — подарунок для "яблукоїда"

Модель Apple MacBook Pro 14" 2021 випуску коштує недешево, проте цінителі бренду, як правило, грошей не шкодують. Отже, що ж пропонують "яблучники" за понад 65 тис. грн? Безрамковий дисплей з діагоналлю 14,2 дюймів, FullHD- камеру, роздільна здатність екрану в 3014х1964 пікселів і пікову яскравість в 1600 ніт, через що він не сліпне на сонці. Високою продуктивністю відрізняється фірмовий чип — M1 Pro, створений за 5-нанометровим техпроцесом, має у своєму розпорядженні і 8- або 10-ядерний центральний чип, і 14- або 16-ядерну відеокарту (залежно від модифікації), а найголовнішим подарунком стане наявність великої кількості роз'ємів, що робить пристрій зручним для дозвілля, роботи, навчання. До речі, минулорічна модель коштуватиме набагато дешевше.

[ + – ] Справжній подарунок для любителя Apple — MacBook Pro 14

Характеристики MacBook Pro 14":

Дисплей: 14,2 дюймів, 3014х1964 пікс., Liquid Retina XDR

Процесор: 8-ядерний Apple M1 Pro

Пам'ять: 16 ГБ ОЗП, SSD на 512 ГБ

Акумулятор: 70 Втч

Відеокарта: 16-ядерна на M1 Pro

Звук: 6 динаміків, 3 мікрофони, Dolby Atmos

Вага: 1,6 кг

Порти: 3x Thunderbolt 4 (USB-Type-C USB 4); HDMI; 3,5-міліметровий джек; MagSafe 3 port

Ціна від 67,4 тис. грн.

[ + – ] Розпакування Apple MacBook Pro 14"

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