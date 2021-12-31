Топ-5 самых перспективных альткоинов в 2022 году по мнению аналитика Бенджамина Коуэна

Криптоаналитик выделяет несколько токенов, которые могут "взлететь" в следующем году, однако не стоит принимать советы эксперта как руководство к действию.

Бенджамин Коуэн, аналитик, эксперт в сфере криптовалют, в недавнем интервью YouTube-каналу Altcoin Daily рассказал, какие альткоины считает наиболее перспективными. Он перечислил пять проектов.

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Главный "оппонент" биткоина, Ethereum, займет лидирующие позиции в следующем году. Кстати, такого мнения придерживается не только Коуэн, но и другие эксперты, о чем Фокус писал ранее.

На данный момент, согласно данным defillama.com, стоимость активов на базе блокчейна "эфира" превышает показатель в $153 млрд. А максимальное значение в $165 млрд аналитики отмечали во второй декаде декабря. Коуэн считает, что многие альткоины "ориентированы" на курс Ethereum — чем выше стоимость "эфира", тем быстрее растут и другие токены. "индексом альткоинов", за которым следуют многие токены. Сегодня, 31 декабря, Ethereum продается по $3798. Семь дней назад ее "ценник" был на 7% выше. Капитализация же составляет $440 млрд.

Polygon отличился в этом году — он вырос на 13,3 тыс.%. Но это только начало пути, говорит Коуэн. Он полагает, что токен еще проявит себя в 2022 году, продолжив набирать обороты. Его капитализация — $17,1 млрд, а курс сегодня — $2,5. Стоит отметить, что сеть этого альткоина работает на основе алгоритма Proof-of-Stake, операции проходят очень быстро, но вот комиссию майнеры подучают меньше, чем в Ethereum.

Cardano тоже стал рекодсменом среди перспективных альткоинов. В течение этого года рост составил 596%. Прогноз аналитика таков: в 2022 году цифровая валюта переживет фазу коррекции (то есть существенное падение), а потом пойдет в рост. Сегодня за один коин просят $1,3, при этом его капитализация составляет $42,9 млрд. Cardano тоже основывается на алгоритме Proof-of-Stake.

Polkadot — тоже в списке самых лучших криптовалют 2022. В ноябре она стоила $54 — и это максимум. В течение прошедших 12-ти месяцев она выросла на 650% с начала года. Бенджамин Коуэн считает, что в следующем году диджитал-актив покажет новый максимум после того, как завершится фаза коррекции. Цена Polkadot сегодня — $27,4, капитализация — $29,2 млрд. Альткоин работает в рамках системы мультиблокчейна.

Топ новых перспективных криптовалют 2022 года замыкает Avalanche с ростом в 4865% в течение 2021 года и максимальным ценником в $114. Сейчас она несколько просела — до $103, а ее капитализация снизилась до $25,1 млрд. Но криптоаналитик уверен, что за проседанием последует рост. Альткоин базируется на платформе с открытым исходным кодом, позволяющим запускать децентрализованные приложения.

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