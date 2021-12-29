"Я — не Сатоши Накамото": Илон Маск назвал возможного создателя биткоина

Математик Ник Сабо разработал один из первых алгоритмов для цифровых валют, а его тексты напоминают стиль официального документа о первой криптовалюте.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что биткоин создал математик Ник Сабо. Он объяснил свои предположения во время подкаста с Лексом Фридманом.

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Создатель первой в мире криптовалюты скрывает свое настоящее имя под псевдонимом Сатоши Накамото. Илон Маск отметил, что Ник Сабо проводит исследования в области информатики и криптографии, а его научные идеи во многом совпадают с принципами работы блокчейна Bitcoin. Миллиардер также твердо заявил, что не является Сатоши Накамото.

В 1998 году Сабо представил алгоритм цифровой валюты под названием "bit gold", в которой многие видят предшественника биткоина. Однако этот проект так и не был воплощен в жизнь, а сам ученый отрицает свое участие в работе над криптовалютой.

[ + – ] Математик Ник Сабо

Как пишет Coinbase, сотрудники Астонского университета в Бирмингеме попытались доказать, что математик является создателем BTC. Лингвисты изучили научные работы и блоги Ника Сабо, а затем пришли к выводу, что их стиль во многом совпадает с официальной cтатьей о принципах работы биткоина. В 40-ка статьях ученого заметили одну выдающуюся деталь — двойной пробел, который может быть связан с использованием текстового редактора LaTeX перед конвертацией документа в формат PDF. Такие же пробелы есть и в работе, написанной от лица Сатоши Накамото.

"Количество лингвистических сходств между написанием Сабо и техническим документом о биткойнах невероятно, ни один из других возможных авторов не совпадал настолько точно", — подчеркнули исследователи.

К аналогичным выводам пришла исследовательница Скай Грей. Она обнаружила, что Ник Сабо и автор документа о биткоине часто использовали выражения: "доверенная третья сторона", "для наших целей", "следует отметить".

Илон Маск поделился своим мнением после того, как бывший стажер в SpaceX Сахил Гупта назвал его вероятным создателем биткоина. По словам мужчины, в 2017 году он вел переговоры по поводу работы с представителем гендиректора компаний Сэмом Теллером. В конце разговора Сахил Гупта поинтересовался, являются ли Илон Маск и Сатоши Накамото одним человеком — после 15 секунд молчания Теллер ответил: "Ну, что я могу сказать?..".

Что известно о Нике Сабо

Ник Сабо родился в США, окончил Вашингтонский университет (факультет компьютерных наук и юридический факультет), является почетным профессором Университета Франсиско Маррокина. Именно Сабо разработал концепцию "смарт-контрактов" с целью привнести, по его словам, "высокоразвитые" практики договорного права в разработку протоколов электронной торговли между незнакомыми людьми в Интернете. Сегодня смарт-контракты являются одним из основных элементов криптовалют и блокчейнов.

В 1998 году Сабо разработал механизм децентрализованной цифровой валюты, которую он назвал "бит-золотом" (Bit Gold). И хотя бит-золото не было никогда и никем использовано, его принято считать предшественником архитектуры Биткойна.

Основой структуры Bit Gold Сабо стал так называемый протокол византийского соглашения (по условиям протокола, несколько участников сети, получив приказ из одного центра, должны взаимодействовать между собой. При этом, часть участников, включая центр, могут быть нечестными (или другой вариант — нечестные участники сети изменили суть сообщения при передаче). Не смотря на любые обстоятельства, участники должны выработать единую стратегию действий, которая будет выигрышной для всех, — ред.), если большинство участников не согласны принимать совместные и выгодные для большинства решения, они не смогут приступить к следующей задаче. В системе также была заложена возможность проверять и устанавливать временные рамки для чеканки новых монет.

"Я пытался как можно точнее имитировать в киберпространстве характеристики золота — безопасность и надежность, и главную из них, которая заключается в том, что золото не зависит от какого-либо доверенного центрального распорядителя", — говорил Сабо.

Ранее писали, что Илон Маск задумался об уходе из бизнеса. Миллиардер считает, что бросив работу, сможет стать влиятельным блогером. Пользовали Twitter посоветовали ему зарегистрироваться в OnlyFans и на YouTube.

Ранее писали, что суд обязал самопровозглашенного Сатоши Накамото выплатить $100 млн семье его бизнес-партнера. Крейг Райт называет себя создателем биткоина, а власти США признали его виновным в присвоении 1,1 млн токенов компании W&K Info Defense Research.