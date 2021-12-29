"Я — не Сатоші Накамото": Ілон Маск назвав можливого творця біткоїну

Математик Нік Сабо розробив один із перших алгоритмів для цифрових валют, а його тексти нагадують стиль офіційного документа про першу криптовалюту.

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск вважає, що Біткоїн створив математик Нік Сабо. Він пояснив свої припущення під час подкасту з Лексом Фрідманом.

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Автор першої у світі криптовалюти приховує своє справжнє ім'я під псевдонімом Сатоші Накамото. Ілон Маск зазначив, що Нік Сабо проводить дослідження в галузі інформатики та криптографії, а його наукові ідеї багато в чому співпадають із принципами роботи блокчейну Bitcoin. Мільярдер також твердо заявив, що не є Сатоші Накамото.

У 1998 році Сабо представив алгоритм цифрової валюти під назвою "bit gold", в якій багато хто бачить попередника біткоїна. Проте цей проєкт так і не був втілений у життя, а сам учений заперечує свою участь у роботі над криптовалютою.

[ + – ] Математик Нік Сабо

Як пише Coinbase, співробітники Астонського університету у Бірмінгемі спробували довести, що математик є творцем BTC. Лінгвісти вивчили наукові роботи та блоги Ніка Сабо, а потім дійшли висновку, що їхній стиль багато в чому співпадає з офіційною статтею про принципи роботи біткоїну. У 40 статтях вченого помітили одну видатну деталь — подвійну прогалину, яка може бути пов'язана з використанням текстового редактора LaTeX перед конвертацією документа у PDF. Такі ж прогалини є й у роботі, написаній від імені Сатоші Накамото.

"Кількість лінгвістичних подібностей між написанням Сабо і технічним документом про біткоїн неймовірна, жоден з інших можливих авторів не співпадав настільки точно", — підкреслили дослідники.

Таких висновків дійшла дослідниця Скай Грей. Вона виявила, що Нік Сабо і автор документа про біткоїн часто використовували висловлювання: "довірена третя сторона", "для наших цілей", "варто зазначити".

Ілон Маск поділився своєю думкою після того, як колишній стажер у SpaceX Сахіл Гупта назвав його можливим творцем біткоїну. За словами чоловіка, у 2017 році він вів переговори щодо роботи з представником гендиректора компаній Семом Теллером. Наприкінці розмови Сахіл Гупта поцікавився, чи є Ілон Маск і Сатоші Накамото однією людиною – після 15 секунд мовчання Теллер відповів: "Ну що я можу сказати?..".

Що відомо про Ніка Сабо

Нік Сабо народився в США, закінчив Вашингтонський університет (факультет комп'ютерних наук та юридичний факультет), є почесним професором Університету Франсіско Маррокіна. Саме Сабо розробив концепцію "смарт-контрактів" з метою привнести, за його словами, "високорозвинені" практики договірного права на розробку протоколів електронної торгівлі між незнайомими людьми в Інтернеті. Сьогодні смарт-контракти є одним з основних елементів криптовалют та блокчейнів.

1998 року Сабо розробив механізм децентралізованої цифрової валюти, яку він назвав "біт-золотом" (Bit Gold). І хоча біт-золото не було ніколи і ніким використано, його прийнято вважати попередником архітектури Біткоїна.

Основою структури Bit Gold Сабо став так званий протокол візантійської угоди (за умовами протоколу кілька учасників мережі, отримавши наказ з одного центру, повинні взаємодіяти між собою. При цьому, частина учасників, включаючи центр, можуть бути нечесними (або інший варіант — нечесні учасники мережі змінили суть повідомлення під час передачі). Незважаючи на будь-які обставини, учасники повинні виробити єдину стратегію дій, яка буде виграшною для всіх, — ред. ), якщо більшість учасників не згодні приймати спільні та вигідні для більшості рішення, вони не зможуть розпочати наступне завдання. У системі також було закладено можливість перевіряти та встановлювати тимчасові межі для карбування нових монет.

"Я намагався якомога точніше імітувати в кіберпросторі характеристики золота — безпеку та надійність, і головну з них, яка полягає в тому, що золото не залежить від будь-якого довіреного центрального розпорядника", — говорив Сабо.

Раніше писали, що Ілон Маск задумався про звільнення з бізнесу. Мільярдер вважає, що залишивши роботу, зможе стати впливовим блогером. Користувачі Twitter порадили йому зареєструватися в OnlyFans і на YouTube.

Раніше писали, що суд зобов'язав самопроголошеного Сатоші Накамото виплатити $100 млн. сім'ї його бізнес-партнера. Крейг Райт називає себе творцем біткоїну, а влада США визнала його винним у привласненні 1,1 млн токенів компанії W&K Info Defense Research.