Основательница Theranos Элизабет Холмс признана виновной в мошенничестве, но не в обмане пользователей

Присяжные вынесли Элизабет Холмс частичный приговор, согласно которому ей грозит тюремный срок до 20 лет. Однако это еще не конец — предпринимательницу ждут новые судебные слушания.

В результате многомесячного судебного процесса над основательницей скандального стартапа Theranos Элизабет Холмс, присяжные признали ее виновной по 4-м пунктам из 11-ти, сообщает bbc.com.

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В общей сложности Холмс было предъявлены обвинения по 11 пунктам, однако жюри присяжных признало ее невиновной по 4-м пунктам, касающихся обмана пользователей. Еще по 3-м пунктам жюри не смогло принять решение и судья планирует рассмотреть эти пункты с другим составом жюри. Решением присяжных Элизабет Холмс обвинена по трем пунктам в банковском мошенничестве и одном пункте обвинения в заговоре для мошенничества по фактам лжи инвесторам компании для привлечения денег.

"Эти обвинения предусматривают максимальный тюремный срок до 20 лет", — сообщает СМИ. "Холмс не была взята под стражу, дата вынесения приговора еще не подтверждена, а на следующую неделю назначены новые слушания".

Вердикт, вынесенный Элизабет, называется "частичным". Судья разрешил присяжным его принять в том случае, если они не смогут прийти к консенсусу по всем пунктам обвинения.

Что известно о стартапе Theranos

Theranos был основал 20-летней Элизабет Холмс в 2003 году. Впоследствии стартап был оценен в $9 млрд и обещал произвести революцию в отрасли здравоохранения. Холмс заявляла, что способна разработать технологию, позволяющую поставить диагноз, проанализировав несколько капель крови пациента при помощи специального устройства под названием Edison. По ее словам, кровь анализировалась по 240 параметрам — от уровня сахара до маркеров рака. Многие годы инвесторы верили Элизабет, заручившейся поддержкой серьезных ученых и нескольких "китов" — Руперт Мердок и Ларри Эллисон, — и вкладывали в ее детище огромные деньги.

Однако постепенно внутри компании назревал кризис. Сотрудники понимали, что все их старания напрасны и высказывали Элизабет свои опасения. Но она весьма резко реагировала на критику и просто увольняла всех недовольных. Репутация компании заметно пошатнулась в 2015 году, после того, как журналист издания Wall Street Journal Джон Каррэйр решил узнать побольше о многообещающей разработке. Он начал вести расследование, в котором ему очень помогли бывшие и действующие сотрудники стартапа, которые на свой страх и риск копировали документы и передавали их Каррэйру для дальнейшего изучения. В итоге, журналист выяснил, что технология анализа крови не работает. Он написал серию разоблачающих статей, которые были опубликованы несмотря на угрозы Холмс засудить не только Каррэйра, но и его босса Руперта Мердока.

После публикации материалов "дело жизни" Элизабет Холмс развалилось. Эксперты из Food and Drug Administration (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов) заинтересовались ее разработками и устроили проверку. Они определили, что только 1 из 200 тестов крови, заявленных Theranos, соответствовал стандартам. Также стало известно, что забор крови осуществлялся не при помощи Edison, а при помощи обычных шприцов. Сомнение вызывало и то, что стартаперы использовали для тестов не только собственное "инновационное устройство", но и другое медоборудование. Стало понятно, что бизнесвумен не могла не знать об этом, а значит — она мошенничала.

В 2018 году Theranos прекратил свое существование..

Суд над Элизабет Холмс

Судебный процесс над Элизабет Холмс начался в августе 2021 года. Она признала ошибки в работе Theranos, но утверждала, что никогда сознательно не обманывала пациентов или инвесторов. Холмс продолжала настаивать на том, что ее диагностическая аппаратура способна обнаружить сотни заболеваний. Хотя было доказано, что это не так.

Защита также возложила вину на Рамеша "Санни" Балвани, бывшего делового партнера Холмса и ее экс-бойфренда. На суде Холмс обвинила Балвани в эмоциональном и сексуальном насилии, но он эти обвинения отрицает. Известно, что в феврале 2022 года он предстанет перед судом по аналогичным обвинениям. Вполне вероятно, что приговор Холмс будет вынесен только после завершения его дела.

"Учитывая, что Холмс была основателем и генеральным директором Theranos, многие полагали, что ее вину будет легко доказать. Но по ряду причин обвинительные приговоры отнюдь не были гарантированы. Проблема в том, что дела о техническом мошенничестве чрезвычайно трудно преследовать в судебном порядке. Присяжным было предложено рассмотреть сотни документов и просмотреть показания десятков свидетелей. Более того, недавно Холмс стала мамой, и это могло вызвать симпатию к ней", — пишет издание.

"Сложность судебного преследования Холмса отражена в приговорах — действительно неоднозначных решениях присяжных. Но, учитывая, насколько сложно расследовать дела о мошенничестве при участии топ-менеджеров, правительство будет довольно даже таким результатом", — говорится в материале.

Ранее мы сообщали о том, что судебные заседания по делу о мошенничестве Элизабет Холмс переносились 4 раза, однако предпринимательница все же оказалась в зале суда в августе 2021 года.