Засновниця Theranos Елізабет Голмс визнана винною в шахрайстві, але не в обмані користувачів

Присяжні винесли Елізабет Голмс частковий вирок, за яким їй загрожує тюремний термін до 20 років. Однак це ще не кінець — на підприємицю чекають нові судові слухання.

Унаслідок багатомісячного судового процесу над засновницею скандального стартапу Theranos Елізабет Голмс присяжні визнали її винною за 4-ма пунктами з 11-ти, повідомляє bbc.com.

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Загалом Голмс було пред'явлено звинувачення за 11 пунктами, проте журі присяжних визнало її невинною за 4 пунктами, що стосуються обману користувачів. Ще за трьома пунктами журі не змогло ухвалити рішення, і суддя планує розглянути ці пункти з іншим складом журі. Рішенням присяжних Елізабет Голмс звинувачена за трьома пунктами в банківському шахрайстві та за одним пунктом звинувачення у змові для шахрайства за фактами брехні інвесторам компанії для залучення грошей.

"Ці звинувачення передбачають максимальний тюремний термін до 20 років, — повідомляє ЗМІ. — Голмс не була взята під варту, дату винесення вироку ще не підтверджено, а наступного тижня призначено нові слухання".

Вердикт, винесений Елізабет, називається "частковим". Суддя дозволив присяжним його прийняти в тому випадку, якщо вони не зможуть дійти консенсусу щодо всіх пунктів звинувачення.

Що відомо про стартап Theranos

Theranos був заснований 20-річною Елізабет Голмс у 2003 році. Згодом стартап був оцінений у $9 млрд і обіцяв зробити революцію в галузі охорони здоров'я. Голмс заявляла, що здатна розробити технологію, що дозволяє встановити діагноз, проаналізувавши кілька крапель крові пацієнта за допомогою спеціального пристрою під назвою Edison. За її словами, кров аналізувалася за 240 параметрами – від рівня цукру до маркерів раку. Багато років інвестори вірили Елізабет, що заручилася підтримкою серйозних учених і кількох "китів" — Руперта Мердока та Ларрі Еллісона, — і вкладали в її дітище величезні гроші.

Проте поступово всередині компанії назрівала криза. Співробітники розуміли, що всі їхні старання марні та висловлювали Елізабет свої побоювання. Але вона дуже різко реагувала на критику та звільняла всіх незадоволених. Репутація компанії помітно похитнулася у 2015 році, після того, як журналіст видання Wall Street Journal Джон Каррейр вирішив дізнатися більше про перспективну розробку. Він почав вести розслідування, у якому йому дуже допомогли колишні та чинні співробітники стартапу, які на свій страх і ризик копіювали документи та передавали їх Каррейру для подальшого вивчення. У результаті журналіст з'ясував, що технологія аналізу крові не працює. Він написав серію викривальних статей, які були опубліковані незважаючи на погрози Голмс засудити не тільки Каррейра, але і його боса Руперта Мердока.

Після публікації матеріалів "справа життя" Елізабет Голмс розвалилася. Експерти з Food and Drug Administration (Управління контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів) зацікавилися її розробками та влаштували перевірку. Вони визначили, що лише один із 200 тестів крові, заявлених Theranos, відповідав стандартам. Також стало відомо, що забір крові здійснювався не за допомогою Edison, а за допомогою звичайних шприців. Сумнів викликало і те, що стартапери використовували для тестів не лише власний "інноваційний пристрій", а й інше медобладнання. Стало зрозуміло, що бізнес-леді не могла не знати про це, а значить — вона шахраювала.

У 2018 році Theranos припинив своє існування.

Суд над Елізабет Голмс

Судовий процес над Елізабет Голмс розпочався в серпні 2021 року. Вона визнала помилки в роботі Theranos, але стверджувала, що ніколи свідомо не обманювала пацієнтів чи інвесторів. Голмс продовжувала наполягати на тому, що її діагностична апаратура здатна виявити сотні захворювань. Хоча було підтверджено, що це не так.

Захист також звинуватив Рамеша "Санні" Балвані, колишнього ділового партнера Голмс і її екс-бойфренда. На суді Голмс звинуватила Балвані в емоційному та сексуальному насильстві, але він ці звинувачення заперечує. Відомо, що в лютому 2022 року він постане перед судом за аналогічними звинуваченнями. Цілком імовірно, що вирок Голмс буде винесений лише після завершення справи.

"З огляду на те, що Голмс була засновником і генеральним директором Theranos, багато хто вважав, що її провину буде легко довести. Але з низки причин обвинувальні вироки аж ніяк не були гарантовані. Проблема в тому, що справи про технічне шахрайство надзвичайно важко переслідувати в судовому порядку. Присяжним було запропоновано розглянути сотні документів і переглянути свідчення десятків свідків. Ба більше, нещодавно Голмс стала мамою, і це могло викликати симпатію до неї", — пише видання.

"Складність судового переслідування Голмс відображена у вироках — справді неоднозначних рішеннях присяжних. Але з огляду на те, наскільки складно розслідувати справи про шахрайство за участю топменеджерів, уряд задоволить навіть такий результат", — ідеться в матеріалі.

Раніше ми повідомляли про те, що судові засідання в справі про шахрайство Елізабет Голмс переносилися 4 рази, проте підприємниця все ж таки опинилась у залі суду в серпні 2021 року.